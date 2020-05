Cirkusrevyens direktør Torben 'Træsko' Pedersen, der her ses sammen med sin kone og døtre ved offentliggørelsen af planerne for 'Korsbæk på Bakken', er frustreret over ikke at kunne få klar besked fra Gentofte Kommune. Men det får han nu i denne artikel. Gentofte Kommune har ikke til sinde at give Cirkusrevyen dispensation til at spille revy helt frem til vinteren. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Cirkusrevyen er kommet i klemme i kommunal fejde

Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune kan ikke blive enige om de miljømæssige rammer for driften af Bakken. Den årelange strid rammer nu Cirkusrevyen hårdt

Villabyerne - 06. maj 2020
Af Jesper Bjørn Larsen

Når det gælder Dyrehavsbakken, er forholdet mellem Gentofte og nabokommunen Lyngby-Taarbæk på frysepunktet. Og har været det i flere årtier. De to kommuner kan ganske enkelt ikke finde fælles fodslag.

Den triste kendsgerning rammer nu Cirkusrevyen som en forhammer. Som en direkte følge af coronakrisen, og det medfølgende forsamlingsforbud, har Cirkusrevyen forlængst besluttet at udskyde premieren på årets revy - Ulf Pilgaards 40. af slagsen og samtidig hans farvel til teltet - fra den 14. maj til den 2. august. Udsættelsen betød, at Cirkusrevyen skulle spille helt frem til december, hvis den skulle nå det planlagte antal forestillinger.

Cirkusrevyen har derfor søgt ekstraordinær dispensation til at spille i teltet på Bakken i en periode, som falder udenfor den miljøgodkendelse, Dyrehavsbakken er underlagt. På grund af Bakkens placering ved kommunegrænsen er det nødvendigt med dispensation fra tre offentlige instanser - Lyngby-Taarbæk Kommune, Naturstyrelsen og Gentofte Kommune.

"Vi har allerede, med hurtig ekspedition, fået dispensation fra Lyngby-Taarbæk Kommune samt Naturstyrelsen i denne ekstraordinære situation, hvilket vi er meget taknemmelige for. Desværre er Gentofte Kommune vendt tilbage - uden reelt at svare på vores ansøgning. I stedet sætter de os i klemme i det årelange stridsmål med Lyngby-Taarbæk, fremfor at hjælpe med en afklaring i disse så usædvanlige tider," udtaler Cirkusrevyens direktør, Torben 'Træsko' Pedersen, i en pressemeddelelse.

Kæmper videre for årets revy Cirkusrevyen vil fortsat kæmpe for at få dispensationen igennem, så årets revy kan gennemføres senere på året, men Gentofte Kommunes tilgang og manglende svar kom som et chok for revydirektøren, der opfordrer til sammenhold i en svær tid.

"Vi havde håbet på, at vi i denne krisetid kunne hjælpes ad, men lige nu føler vi i den grad, at vi har fået sat en kæp i hjulet af Gentofte Kommune. Sagen er givet videre til Miljøministeriet, så vi opgiver ikke håbet, men krydser fingre for, at det lykkes," udtaler direktøren.

Cirkusrevyen er helt afhængig af dispensationen for at kunne gennemføre årets revy. Det er økonomisk umuligt at starte den store produktion, hvis de 43 forestillinger, der var planlagt i juli og august, må aflyses. Ifølge Torben 'Træsko' Pedersen er den værste del, at revyen ikke kan behandle de over 100.000 gæster, der har købt billet, ens.

"Vi kan ikke spille for en del af vores gæster senere på året og samtidig aflyse forestillingerne for de publikummer, der havde billet til juli og august. Det er ikke en fair behandling af vores glade og trofaste publikum, som vi skylder en udmelding om årets revy, men de bliver holdt hen i det uvisse, så længe vi ikke kan få en afklaring fra Gentofte Kommune," afslutter Torben 'Træsko' Pedersen.

Træt af ulovligheder Der er umiddelbart ikke meget imødekommenhed at spore hos Gentoftes borgmester, Hans Toft (K);

"Vi har givet vores svar til Cirkusrevyen og deri givet vores mening til kende over for de ulovligheder, som gentagne gange også er fastslået af myndighederne som ulovligheder. Ulovligheder, der er begået af Lyngby Taarbæk Kommune og Bakken igennem mange år, hvor de fuldstændig har tilsidesat hensynet til Gentofte-borgerne og de ulemper, de har med støj, trafik og til stadighed længere åbningstider for Bakken," lyder det fra Hans Toft i en skriftlig udtalelse til Villabyerne.

Af borgmesterens udtalelse fremgår det klart, at Gentofte Kommune er klar til at vetoe Lyngby-Taarbæks dispensation. Gentoftes borgmester sender bolden videre til Miljøministeriet:

"Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune er tilsammen myndighed, og en dispensation fra Lyngby Taarbæk Kommune er derfor en ugyldig beslutning. Bakken, Lyngby Taarbæk Kommune og Cirkusrevyen kender vores standpunkt og kunne for længst have taget sagen i egen hånd og anmodet miljøministeren om at meddele dispensation. Ministeren er ifølge loven i sin fulde ret til at overtage sagen og træffe en beslutning også i denne sag, hvis miljøministeren ønsker, at Cirkusrevyen skal have den ansøgte tilladelse," siger Hans Toft.

Sagen kort I mere end 20 år har Gentofte og Lyngby-Taarbæk været oppe at slås om Dyrehavsbakken. Striden, der bl.a. går på, hvor restriktiv kursen skal være overfor Dyrehavsbakken, er fortsat uafklaret.

Konflikten udspringer af, at selve forlystelsesparken administrativt ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens parkeringspladsen og de nærmeste naboer hører til Gentofte Kommune.

Tilbage i 2006 besluttede Miljøministeriet, at Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune skulle have fælles kompetence i forhold til miljøgodkendelse af Bakkens drift. Sæt jer sammen og find ud af det, lød meldingen fra staten.

Men hver gang en ny miljøgodkendelse skulle på plads, gik forhandlingerne i hårdknude, hvilket i 2017 fik Lyngby-Taarbæk til at vedtage en miljøgodkendelse uden at have Gentofte med på vognen. Miljøgodkendelsen betød bl.a., at Dyrehavsbakken fik lov til at udvide forlystelsesparkens sæson og åbningstider, og man lempede også lidt på nogle støjgrænser.

Det klagede Gentofte Kommune over til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og i februar 2020 fik Gentofte Kommune så medhold. Det var ikke i orden, at Lyngby-Taarbæk Kommune gik enegang, og nævnet besluttede, at begge kommuner skulle tilbage til forhandlingsbordet for at blive enige om en ny miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken.

På trods af talrige møder er det endnu ikke lykkedes.