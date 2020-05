Sådan så holdet ud til årets revy, med debut til Mille Lehfeldt (nr. 2 fra venstre) og Carsten Svendsen (yderst til højre), men de får desværre ikke mødt et publikum i teltet. I hvert fald ikke i år. PR-foto: Henrik petit

Send til din ven. X Artiklen: Cirkusrevyen aflyser hele 2020-revyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cirkusrevyen aflyser hele 2020-revyen

Dødsstødet blev Kulturministeriets retningslinjer om, at der max må forsamles 500 personer ved arrangementer frem til 1. september. Ulf Pilgaard må vente til 2021 med at sige farvel til Cirkusrevyen efter 40 sæsoner

Villabyerne - 25. maj 2020 kl. 11:17 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ingen revyløjer i det grønne telt på Dyrehavsbakken i år. Cirkusrevyen, Danmarks største revy, aflyser hele 2020-sæsonen.

"Vi har gennem de sidste uger og måneder arbejdet hårdt på at kunne rykke alle forestillinger til efteråret, men myndighedernes genåbning af Danmark giver os en stor usikkerhed om, hvornår vi kan forvente at kunne byde gæsterne velkommen samtidig med, at vi endnu ikke har fået tilladelsen til at dispensere fra den normale spilleperiode. Vores gæsters sikkerhed er vores første prioritet, og vi har derfor taget den store og tunge beslutning at aflyse Cirkusrevyen i år," fortæller direktør Torben 'Træsko' Pedersen i en pressemeddelelse.

Revydirektøren ærgrer sig over at skuffe de over 100.000, der har købt billet til årets revy, men har også en god nyhed til de trofaste gæster:

"Vi havde sat alle sejl til, at Cirkusrevyen 2020 skulle blive uforglemmelig med Ulf Pilgaards jubilæum og sidste sæson. Heldigvis kan vi allerede nu fortælle, at Ulf Pilgaard er klar til Cirkusrevyen 2021, hvor han får sin velfortjente fejring. Jeg håber, at alle, der som jeg har glædet sig til at hylde Ulf, er klar igen til næste år," siger Torben "Træsko" Pedersen.

Det sidste dødsstød Over for Villabyerne understreger Torben 'Træsko' Pedersen, at der reelt ikke var noget alternativ til aflysningen. Især ikke efter Kulturministeriet fredag meldte ud, at der max må forsamles 500 mennesker ved arrangementer frem til 1. september.

"Det var det sidste dødsstød, for vi har 1.300 pladser i teltet og havde udsolgt til mange forestillinger. Og hvad hvis den max-grænse bliver forlænget? Det nytter ikke noget, at vi forbereder en forestilling, når vi reelt ikke ved, om den overhovedet kan spille," siger Torben 'Træsko' Pedersen.

Det hjalp ellers på revydirektørens humør, da kulturminister Lea Wermelin (S) for nylig hjemtog arbejdet med at sikre en ny miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken til Miljøstyrelsen. Dermed fratog hun de to stridende kommuner, Lyngby-Taarbæk og Gentofte, den opgave, og det gav håb om, at Cirkusrevyen endelig kunne få en afklaring, om den kunne få lov til at spille uden for den normale sæson.

Men da der heller ikke var meldt en afgørelse fra Miljøstyrelsen ud endnu, kunne en aflysning ikke længere udskydes, understreger revydirektøren.

"Vi har længe ikke kunnet se en ende på uvisheden, og vi kunne ikke blive ved med at holde folk hen. Vi har hele tiden håbet på at kunne spille, men det kan ikke lade sig gøre. Det er vi kede af, men det er den rigtige beslutning at aflyse helt. Og jeg føler mig lettet over, at der nu endelig er truffet en beslutning. Nu kan vi komme videre," siger Torben 'Træsko' Pedersen og tilføjer så med et smil:

"Jeg har også haft flere tekstforfattere i røret, der spurgte mig, hvad de dog skulle skrive om til årets revy. Corona fylder alt, og folk har brug for at tænke på noget andet, når de går i Cirkusrevyen."

Et udvidet hold i 2021 Holdet til 2021 var allerede sat inden aflysningen af 2020. Derfor tæller næste års revyhold for første gang siden 1997 seks skuespillere, for Ulf Pilgaard er naturligvis tilføjet rollelisten, så han kan få sin store finale i Cirkusrevyen efter 40 sæsoner.

Han indtager scenen i teltet sammen med Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard fra den 1. maj 2021.

"Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan gennemføre revyen i år, men jeg er meget glad for, at Ulf har sagt ja til at være med på holdet til næste år. Vi glæder os til at se alle de mange dejlige gæster igen i 2021 til et brag af en revysæson, når vi endelig kan mødes igen og fejre Ulf," siger Lisbet Dahl i den udsendte pressemeddelelse.

Niels Olsen vender tilbage til Cirkusrevyen for første gang siden 2013, og så får Merete Mærkedahl Cirkusrevy-debut i 2021. Hun er blandt andet kendt som stuepigen Otilia i tv-serien Badehotellet samt revyerne i Esbjerg og i Hjørring, hvor hun i 2018 modtog Talentprisen ved Revyernes Revy.

To skuffede debutanter Revydirektør Torben 'Træsko' Pedersen vil gerne takke alle dem, der har kæmpet for Cirkusrevyen i år.

"Der er et stort hold, der har arbejdet hårdt for at få Cirkusrevyen 2020 i gang. Jeg vil også takke Mille Lehfeldt og Carsten Svendsen, der desværre ikke får deres Cirkusrevy-debut i denne omgang, for den store energi, de har lagt i forberedelserne, og ikke mindst tak til alle de mange gæster, der med stor tålmodighed har ventet på et svar. Vi glæder os til at byde jer alle velkommen i 2021," siger direktøren.

Hvis nogen har et stand up-show, en danseforestilling eller noget tredje, der mangler en scene og kan leve med et kun halvfyldt revytelt, hører Torben 'Træsko' Pedersen meget gerne fra dem:

"Der må være masser af kreative mennesker, der mangler en scene. Vi spiller gerne med. Og vi skal ikke have en formue for det," lover han.

Alle gæster, der har købt billet til Cirkusrevyen 2020, har fået en mail med information om aflysningen.

Cirkusrevyen 2021 får premiere fredag den 7. maj med forpremierer fra lørdag den 1. maj.