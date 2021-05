Cirkus Baldoni vender tilbage i Ordrup Park

Cirkus Baldoni ruller igen ud på de danske landeveje og gæster traditionen tro Ordrup Park. 13.-16. maj vil teltet være rejst på Ordrupvej 119, hvor man kan opleve deres 20 års jubilæumsshow, der har fået titlen 'Det' for vildt!'.

Man kommer imidlertid til at gå forgæves, hvis man ønsker at se dyr optræde - nå ja, måske bortset fra pandaen Pandues og naturligvis løven Leonard. Det vilde står en række artister fra hele Europa derimod for.