Se billedserie Det kommer til at vare en rum tid endnu, minimum flere måneder, før man atter vil kunne beundre Ordrup Kirkes ikoniske tårne uden indpakning. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Churchfunding: Menighedsråd rasler med bøssen for ny vejrhane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Churchfunding: Menighedsråd rasler med bøssen for ny vejrhane

Ordrup Kirke gennemgår i øjeblikket en gennemgribende renovering, men der er ikke råd til at udskifte kirkens markante vindfløj - også kendt som en vejrhane - der har set bedre dage, så nu går menig

Villabyerne - 05. august 2020 kl. 17:24 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde. Så hvad gør man som menighedsråd for en kirke, der er under massiv renovering, men hvor der ikke er luft i budgettet til at få repareret kirkens vindfløj/vejrhane? Man arrangerer naturligvis en indsamling, sådan en der på moderne dansk hedder en crowdfunding.

"Ordrup Menighedsråd efterlyser midler til at bekoste genskabelsen af kirkens markante vindfløj, som gik tabt under de to verdenskriges syreholdige røgmasser, hvorefter kirken i generationer har set kullet ud. Bevillingen til udskiftning af spir og tag på kirkens tårne indeholder ikke midler til vindfløjens retablering, så derfor denne opfordring til at bidrage til projektet," lyder det fra Finn Holm-Jørgensen, næstformand for Ordrup Kirkeudvalg.

"Ordrup Menighedsråd efterlyser midler til at bekoste genskabelsen af kirkens markante vindfløj, som gik tabt under de to verdenskriges syreholdige røgmasser, hvorefter kirken i generationer har set kullet ud." "Ordrup Menighedsråd efterlyser midler til at bekoste genskabelsen af kirkens markante vindfløj, som gik tabt under de to verdenskriges syreholdige røgmasser, hvorefter kirken i generationer har set kullet ud." Ordrup Kirke - oprindeligt Ordrup Kapel - blev i 1876 opført udelukkende for indsamlede midler, ca. 70.000 kroner. Den var tegnet af den lokale arkitekt og professor Hans J. Holm, som omhyggeligt beskrev detaljer i murværket, skifertagene og kobberspirerne, herunder en vindfløj/vejrhane, placeret på taget over østenden på kirkens skib og smukt udført på en høj spids fod af smedejern med angivelse af verdenshjørnerne og i sin bevægelige del med årstallet for kirkens forventede opførelse, 1875, udskåret i en dekorativ jernplade.

Fugl Fønix Og det er altså i tilslutning til den igangværende renovering af kirkens tårne og spir, at menighedsrådet har et varmt ønske om at få genskabt vindfløjen/vejrhanen nøjagtig som den fremstod ved kirkens indvielse og som skønnes at holde i mange generationer. Tilbudssummen på en genskabelse af vindfløjen/vejrhanen beløber sig til 120.000 kr. incl. moms.

"Eftersom menighedsrådet ikke disponerer over midler til vindfløjens genopstandelse som Fugl Fønix, opfordres sognebørn m.m. og lokalhistorisk interesserede medborgere derfor til at yde bidrag til en indsamling, som varetages af Ordrup Sogns Givertjeneste. Ja, vel overstiger beløbet hele anskaffelsessummen for kirken, men der er unægteligt sket en væsentlig pengeforringelse siden 1876, så menighedsrådet ser med fortrøstning på udfaldet af denne opfordring," siger Finn Holm-Jørgensen.

Hvis man ønsker at støtte det ædle formål, kan man overføre penge til Danske Bank, reg.nr. 4201, kontonummer 312608328. Man kan også overføre penge på Mobilepay på 644528. I begge tilfælde skal man mærke sit bidrag 'Vindfløj'.

Hvidere end nogensinde Villabyerne fortalte for godt en måned siden om Ordrup Kirkes omfattende renovering, der de seneste fem uger har betydet, at alle gudstjenester er blevet afholdt i sognegården. Hele kirkens indre har bl.a. fået en tur med den hvide malerpensel.

"Ordrup Kirke har simpelthen aldrig været så hvid, som den er nu," siger sognepræst Katrine Bjørn Andersen, der allerede i den kommende weekend kan invitere folk ind i kirkerummet igen. Det sker både lørdag og søndag med konfirmationer af de unge, der på grund af coronakrisen har måttet vente siden maj på deres store dag.

Stilladset kommer til at stå rundt om kirken længe endnu, for det er først nu, at udskiftningen af spir og tag på kirkens tårne går i gang, forklarer Katrine Bjørn Andersen.

"Vi har nogle brudepar, der er lidt kede af, at kirkens ikoniske tårne er pakket ind, men der må vi sige, at det jo trods alt kun er hvert 140. år, at kirken skal renoveres så grundigt, som den bliver nu."