Se billedserie Gentofte-borger Christina M. Strømsted arbejder til daglig som familieterapeut, men har samtidig en stor interesse for NGO-arbejde. Foto: Signe Haahr Pedersen

Christina fra Gentofte oplevede klimaforandringer i Cambodja: De her mennesker lever i konsekvenserne af noget, de ikke har bidraget til - og alligevel er de håbefulde

Folkekirkens Nødshjælp har landsindsamling søndag 8. marts. Gentofte-borger Christina M. Strømsted har set, hvad pengene går til

Søndag den 8. marts kimer ringeklokkerne rundt omkring i Gentofte Kommune. For her samler Folkekirkens Nødhjælp ind til mennesker, der drives på flugt af klimaforandringerne. Gentofte-borger Christina M. Strømsted har set med egne øjne, hvad det handler om. I egenskab af, at familien er såkaldt "major donor", var hun sidste år med organisationen i Cambodja for at opleve dele af det hjælpearbejde, der er sat i gang dér. På turen, der varede en uge, og som hun selv betalte for, var der særligt et projekt, der gjorde indtryk.

Det var i hovedstaden Phnom Penh, hvor Folkekirkens Nødhjælp støtter den lokale NGO Mith Samlanh, som forsøger at hjælpe hjemløse børn ud af fattigdom ved blandt andet at tilbyde dem uddannelse.

"Det er børn, der har været nødt til at forlade familien ude på landet og søge ind i byen for at finde arbejde. Mange af dem ender på gaderne, begynder at sniffe lim og det, der er værre. Det satte helt særlige spor i mig at opleve Mith Samlanhs arbejde med disse børn," fortæller Christina, der til daglig arbejder som familie- og traumeterapeut.

Utrolig livskraft Det er blandt andet tørke, som gør det umuligt at dyrke afgrøder ude på landet, og derfor drives store grupper af mennesker væk fra deres hjem.

Men kan der ikke være noget problematisk i at komme som hvid rig person og besøge de her kriseramte steder?

FAKTA Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling foregår søndag den 8. marts 2020 mellem kl. 9 og 16.



Du kan melde dig som indsamler på www.noedhjaelp.dk "Det er svært," siger Christina og fortsætter:

"Man skal vise en meget stor ydmyghed og møde folk med respekt og ligeværd. Men det, vi faktisk oplever, når vi kommer rundt, er håb. Mennesker, der er håbefulde og har en livskraft, som er helt utrolig. Vi kan lære så meget af det. Den "villighed" til at være parate til at gøre noget andet. De her mennesker lever i konsekvenserne af noget, de ikke har bidraget til - og alligevel er de håbefulde."

Privilegeret forpligtelse Derfor var hun stadig optimistisk, da rejsen var slut, og hun igen havde dansk grund under fødderne.

"Du får virkelig en fornemmelse af, at pengene bliver leveret til dem, der har brug for det. En stor del af arbejdet er funderet på lokale Ngo'er. Det er lokale, som kender området. Og der er en tro på, at folk selv ved, hvad de har brug for. Det er ikke noget med, at man kommer og siger: Vi ved bedre. Den del holder jeg meget af."

Christina M. Strømsted betragter det som en forpligtelse at støtte velgørenhed.

"Når vi kan hjælpe, bør vi hjælpe. Jeg er optaget af, at man skal kunne glæde sig over sine egne privilegier og samtidig vide, at det ikke er alle, der er lige heldigt stillet. Det ligger mit hjerte nært."