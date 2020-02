Choknederlag til Futsal Gentofte

Der var dømt matchbold i kvartfinaleserien til Futsal Gentofte, men søndag tabte holdet fortjent til modstanderne fra Albertslund. Og det var et meget fair resultat set over samtlige 40 spilminutter, omend føringen fra start var heldig.

Louis Veis stod for første scoring, da han var først over en ripost, mens Marco Arelio flot stod for det udlignende mål. Så troede man, at FG-mandskabet ville komme buldrende, men nej. På et frispark til gæsterne sås en meget dårligt placeret keeper Nis Andersen, der dermed måtte se sig passeret for tredje gang. Og så var Futsal Gentofte nok en gang bagud.