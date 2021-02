Yosof Sidiqi er en af de otte beboere, der nu skal finde et nyt hjem. Foto: Kathrine Albrechtsen

Chok over lukning af døgninstitution

Medarbejderne står uforstående over for politikernes beslutning om at lukke den over 100 år gamle institution, Dohns Minde. Imens skal otte børn og unge finde sig et nyt hjem

Villabyerne - 17. februar 2021 kl. 07:05 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Siden 1880'erne har den smukke, gamle villa 'Dohns Minde' på Ordruphøjvej været børnehjem i Gentofte, men juni i år bliver der sat et punktum for det kapitel.

Kommunalbestyrelsen har nemlig valgt at afvikle døgninstitutionen med begrundelsen om, at der er vigende efterspørgsel på anbringelsespladser.

Tirsdag den 26. januar 2021 blev medarbejderne indkaldt til et ekstraordinært møde i villaen. Med beskeden om lukningen begyndte alle at græde, fortæller en kvindelig medarbejder på Dohns Minde til Villabyerne.

"Jeg selv græd voldsomt og blev samtidig fyldt op af en enorm vrede. Efter mødet skulle vi ud og fortælle det til vores børn og unge. Det var ikke særlig sjovt. Og her et par uger efter har vi set efterreaktioner hos stort set dem alle sammen, fordi de får det psykisk dårligt over, at deres hjem og tryghed nu bliver taget væk fra dem," siger hun, som har ønsket at være anonym af frygt for repressalier fra Gentofte Kommune ved at stå frem.

Flygtningebørn Dohns Minde har siden 2020 været godkendt til ti pladser. Otte af dem er i øjeblikket besat af unge mellem 14 og 20 år, hvoraf fem er uledsagede flygtningebørn.

For fem år siden blev Dohns Minde kontaktet af Gentofte Kommune, der på det tidspunkt var blevet pålagt af regeringen at modtage flere flygtninge, hvoriblandt der var uledsagede flygtningebørn. Den store villa skulle blive deres nye hjem, hvor de med personalets støtte og hjælp skulle integreres i kommunen. Men de seneste fire år er antallet af uledsagede flygtningebørn til kommunen faldet. Det var tid for Dohns Minde til at gentænke sig selv, fortæller socialpædagog Stephanie Nilsson, som er tillidsrepræsentant for medarbejderne på Dohns Minde, men som udtaler sig som privatperson.

"Vi var indstillet på, at vi skulle udvikle os og tænke nyt," siger hun og fortæller, at personalegruppen allerede i 2019 var igennem en spare­runde, hvor der var nedskæringer på personale og arbejdstider. I dag er der ti fastansatte og seks timelønnede vikarer.

Efter den runde satte medarbejderne sig ned og formulerede udviklingspotentialer for Dohns Minde, som blev sendt til kommunen. På det tidspunkt havde de stadig troen på, at alles ønske var at bevare døgninstitutionen, og med fire nye indskrivelser i sommeren 2020 var stemningen optimistisk på døgninstitutionen.

Men i oktober blev Stephanie Nilsson som tillidsrepræsentant informeret om, at kommunen desværre havde andre planer med døgninstitutionen, der nu stod indstillet til lukning.

"Jeg var overrasket over indstillingen. Det var bestemt ikke vores oplevelse, at der var blevet lavet en fyldestgørende analyse til grundlag for indstillingen. Vi skrev et brev til Børneudvalget, hvor vi stillede os undrende over for indstillingen og analysedelen og gjorde opmærksom på perspektiver, som ikke var nævnt, og som vi mente var relevante at have med i en beslutningsproces. Vi ved ikke, om vores indsigelser, har været med i deres beslutningsproces, da alle deres møder var lukkede," siger Stephanie Nilsson.

Paradoksalt tidspunkt Siden 1. januar 2010 er der lukket godt 40 døgninstitutioner i Danmark. I dag er der 208 døgninstitutioner og 407 opholdssteder for børn og unge. Den udvikling skal ses i lyset af tidligere reformer som for eksempel 'Barnets Reform' fra 2011, hvor man præciserede ønsket om at anbringe flere udsatte børn i plejefamilier frem for dyre og mere specialiserede døgninstitutioner.

Men med regeringens nye udspil 'Barnets Lov' lægger man op til at gribe det anderledes an. Her lyder det, at der skal ske flere anbringelser, færre skift i børn og unges anbringelsestid og mere stabilitet. Børn har ret til et trygt hjem.

Professor i socialt arbejde Inge Bryderup udgav i 2017 en rapport, som viste, at ca. 40 procent af de børn, der bliver anbragt i en plejefamilie oplever sammenbrud. Hver gang starter man forfra, og hver gang mister et barn tillid til voksne og systemet.

”Jeg tør godt sige, at vi alle er mest kede af det og bekymrede på de unges vegne. Vi har med virkelig sårbare unge mennesker at gøre, som alle har oplevet mere ustabilitet i deres korte liv, end hvad nogen bør opleve."





Stephanie Nilsson, socialpædagog og tillidsrepræsentant Ifølge socialminister Astrid Kragh (S) må prisen ikke længere være afgørende for, hvor kommunen placerer anbragte børn. Med det udspil tyder det på, at der kan blive brug for flere døgninstitutionspladser i landet. Derfor er Charlotte Møller Pedersen, formand for FADD, Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge, ærgerlig over, at Dohns Minde lukker.

"Det er en meget veldrevet og fagligt kvalificeret institution, som har eksisteret i over 100 år. Det tager lang tid at opbygge gode miljøer og faglige kompetencer på døgninstitutioner. Og da der ikke er noget, der tyder på, at der bliver færre børn, som har brug for en døgnbaseret socialfaglig indsats, så virker det timingsmæssigt paradoksalt, at man har valgt at slukke for blusset," siger hun til Villabyerne.

En hård tid for alle Siden efteråret 2020 har beslutningsprocessen omkring Dohns Mindes fremtid som døgninstitution været udskudt flere gange, hvilket kun har forlænget medarbejdernes bekymring, fortæller Stephanie Nilsson.

"Det har været en virkelig hård tid, hvor personalet har været nervøse og påvirket, samtidig med at vi fortsat skulle være professionelle og opretholde en facade over for de unge. Hver dag har vi mødt ind og ikke vidst, om vi var købt eller solgt. Om vi om lidt stod uden arbejde og de unge uden et hjem," siger hun, som sammen med de andre medarbejdere er bekymret for de unge i huset.

"Vi er alle kede af at miste vores job, men vi er alle socialpædagoger helt ind til hjertet, og jeg tør godt sige, at vi alle er mest kede af det og bekymrede på de unges vegne. Vi har med virkelig sårbare unge mennesker at gøre, som alle har oplevet mere ustabilitet i deres korte liv, end hvad nogen bør opleve. Det eneste trygge og stabile, de har i deres liv, er deres hjem, og os voksne, som de kender og er trygge ved. Det er hele deres fundament, der bliver revet op endnu engang. For nogle er det 3.-4. gang, at de skal finde fodfæste i et nyt hjem og skabe nye relationer til voksne og andre beboere. Kan det virkelig være rigtigt, at sårbare børn og unge bliver kastebolde mellem økonomiske beslutninger," spørger Stephanie Nilsson.

Vi har ikke fået en chance At det tungtvejende argument for den endelige beslutning om at lukke døgninstitutionen var, at der ikke var efterspørgsel på pladserne, undrer Stephanie Nilsson.

"Det er korrekt, at vi i mange år har været låst på en målgruppe, som kommunen i sin tid pålagde os, men der har været mange muligheder for at udvikle Dohns Minde. I maj 2019 blev vi godkendt til at oprette efterværns-, botrænings-, og udslusningsboliger i husets øverste etage, men allerede i efteråret annullerede kommunen den økonomiske ramme, som vi havde fået til brug af disse tilbud. Vi føler ikke, at vi har fået en reel chance for at udvikle os," siger hun.

At institutionen ikke længere har en eksistensberettigelse, står i kontrast med Stephanie Nilssons oplevelser. Hun kan berette om efterspørgsel fra flere kommuner, desperate forældre og unge i røret samt akutte anbringelser i den seneste tid.

En anonym medarbejder fortæller til Villabyerne:

"Normalt nedsætter man en arbejdsgruppe, som går i dybden med, om der er et behov i kommunen og andre kommuner. I stedet vælger man at lukke et tilbud, som har smileys fra Socialtilsynet og Arbejdstilsynet. En døgninstitution, som gør et virkelig godt socialfagligt stykke arbejde. Det giver ingen mening at lukke os ned," siger hun.

Stephanie Nilsson er enig med sin anonyme kollega.

"Gentoftes politik er, at børn i Gentofte Kommune skal blive boende i Gentofte Kommune for at bevare deres netværk, men hvad har de tænkt sig at gøre for at opfylde det, når de lukker den eneste institution, de selv ejer inden for det psykosociale område?," spørger hun.

