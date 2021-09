The Samuel nåede ikke engang at holde åbent i en måned, da de slog dørene op sidste efterår. Trods nedlukning forsøgte chefkok og grundlægger Jonathan Berntsen dog at holde humøret højt, og det har har nu en ekstra grund til med tildelingen af en Michelin-stjerne til restauranten. Arkivfoto: Michael Tærsbøl Jepsen

Chefkok havde en åndssvagt god dag: Super urealistisk med en Michelin-stjerne, når vi kun har haft åbent i fire måneder

Villabyerne - 14. september 2021 kl. 14:08 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Jonathan Berntsen måtte synke en ekstra gang og vende hovedet væk et øjeblik. Han var synligt rørt, da hans restaurant The Samuel i Hellerup mandag aften blev tildelt en Michelin-stjerne.

"Jeg sad og var lidt en tudeprinsesse, da vi fik stjernen. Vi har startet et projekt, hvor vi alle sammen føler, vi har fået vores drømmerestaurant. Men vi åbnede midt i lockdown og måtte åbne og lukke og åbne igen. Så på så kort tid at have fået en stjerne, det betyder meget for holdet. Det har været superintenst, siger chefkok og grundlægger af The Samuel, Jonathan Berntsen til Villabyerne.

Han har tidligere haft restauranten Clou på Østerbro, der også opnåede en Michelin-stjerne, men oplevelsen i mandags overgår det.

"Det var en lidt vildere reaktion denne her gang. Der har været mere på spil. Det er jo et superurealistisk projekt at gå efter en Michelin-stjerne, når du kun har haft åbent i fire måneder, så det var den ultimative anerkendelse, og det var en åndssvagt god dag" siger han.

Lokalt sammenhold Midt i de grå og grænselukkede tider var det en stor opløftning for Jonathan Berntsen at mærke den lokale opbakning fra Hellerup- og Gentofte-borgere.

"Specielt lige da vi åbnede restauranten, og der var lukket for turister, var der et lokalt sammenhold. Der var edderbankeme mange borgere fra nærområdet, der var inde og besøge os. Det varmede, og vi er bare rigtig glade for at lave noget, folk synes er fedt, og at der var så mange lokale, der ville støtte op om det her projekt," siger kokken.

Han fortæller, at de på forhånd var i tvivl, om Michelin-anmelderne havde nået at være forbi restauranten nok gange til, at de kunne uddele en stjerne.

"Vi vidste det ikke. Vi plejer at lægge mærke til dem, for det er tit nogle supernørdede typer, der spiser hurtigt og sidder og noterer en masse," siger Jonathan Berntsen.

Er målet så nu at sigte efter to stjerner?

"Det spørger alle om! Det sjove er jo bare at gøre det endnu bedre. Måske kulminerer det med to stjerner, det ville være superfantastisk, men først og fremmest gælder det om at beholde den ene," siger han.

The Samuel ligger på Hellerupvej 40 i Hellerup.

