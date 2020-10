Se billedserie Fra venstre Mario, Sigurd, Alfred, Gustav og Mille, der tilsammen udgør bandet Toulouse, der for lidt over en uge siden udgav deres 2. single, ?How Does it Feel?. Foto: Signe Steffensen

Charme, pop og selvtillid: Toulouse er måske ikke så langt væk fra drømmen

Det Gentofte-baserede band Toulouse skriver popmusik, der gerne skulle ramme gymasiefesterne langt uden for Gentofte

Villabyerne - 19. oktober 2020 kl. 11:38 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

"Jeg glæder mig til den dag, hvor jeg går forbi en café eller en bil og hører et af vores numre. At nogen, som vi ikke kender, spiller vores musik," siger Gustav Bøggild Beck, der går i 2. g. på Aurehøj Gymnasium.

Og måske er drømmen ikke så langt væk.

Sammen med Mille Elkjær, Alfred Springborg, Mario Monrad og Sigurd Hjerrild har han bandet Toulouse, der netop har udgivet deres 2. single- 'How Does It Feel'. Nummeret er blevet til i øvelokalet hjemme hos Gustavs far og mor, der meget bekvemt bor fem minutter fra Aurehøj Gymnasium, hvor fire ud af bandets fem medlemmer går i 2. g.

Det er to fængende popnumre, de foreløbigt har sendt på gaden, og drømmen lige nu er, at de mange timer i øvelokalet og de mange halvfærdige numre, de har liggende, i løbet af det næste halve år bliver til en EP.

Stilen lægger sig op ad danske bands som Julias Moon og Scarlet Pleasure. Men det står for journalistens egen regning. Selv vil de helst ikke sætte for mange prædikater på. Men de er stærkt inspirerede af 80'er lyden.

De har stor respekt for den digitale musik, der bliver produceret i dag, men sætter selv en ære i, at deres musik er håndspillet.

"Vi vil gerne have, at det lyder mindst lige så godt, når vi skal optræde live, som når man lytter til en velproduceret studieindspilning," siger Mille.

Tølløse De fem mødte hinanden på Sejergaardens Musikefterskole i Tølløse. Det var her, de skrev deres første single 'Rush', og her de fandt på bandets navn - Toulouse - en lidt mere glamourøs og urban versionering af Tølløse, hvor det hele startede.

Lidt sjovt - og lidt kikset, som de selv siger.

Men når det så er sagt, så er Toulouse ikke et 'for-sjov'-projekt.

"Vi brænder alle sammen for det her. Vi vil det virkelig gerne. Det er ikke nok at være et hyggeligt efterskoleband. Derfor vil vi også hellere tage os god tid og så sende noget gennemarbejdet materiale på gaden," siger Alfred.

Stilen er noget, de hele tiden arbejder på.

"Vi er både meget enige og meget uenige. Vi kan godt lide at udfordre hinanden," siger Alfred lettere kryptisk.

"Vi supplerer hinanden godt," siger Sigurd.

Bandet står selv for alt, også promoveringen via Instagram, hvor man finder små klip fra øvelokalet på villavejen i Gentofte. Og der er ingen smarte barer eller letpåklædte kvinder, der danser i stroboskoplys.

Selviscenesættelsen er i virkeligheden så tæt på det autentiske, som den kan blive. Og det er helt bevidst.

De fem medlemmer vil gerne have, at både musik, tekster og image afspejler deres alder og det, man går og tumler med, når man er 17-18 år.

"Når vi skriver sange, tager vi udgangspunkt i vores eget liv og oplevelser. Den seneste single 'How Does It Feel' er inspireret af noget, der foregik i 8. klasse," siger Alfred.

Lyt til Toulouse

Både "Rush" og "How Does It Feel" kan streames via Spotify.

Her godt en uge efter, at de har udgivet "How Does It Feel" er den foreløbigt blevet streamet 6000 gange.

Bandets første single "Rush" er oppe på sammenlagt omkring 20.000 streams på alle streamingtjenester. Sangskrivningen er en fælles proces. Men typisk er der et af medlemmerne, der kommer med en idé eller et grundelement, og så byder de andre ind.

Mille går som den eneste af bandets medlemmer ikke på Aurehøj, men på Sankt Annæ Gymnasium, så hun tager næsten dagligt turen fra København til Gentofte for at øve.

"Det tager ca. 40 minutter. Det er fint nok. Det giver mig tid til at finde på nye ideer, og sådan tror jeg egentlig også, de andre arbejder," siger hun.

Drømme Når man arbejder så ihærdigt på at blive et fedt liveband, glæder man sig selvfølgelig også til at komme ud at spille. Men også på Aurehøj Gymnasium har coronaen lagt en dæmper på de sociale aktiviteter og de musikcafeer, som gymnasiet ellers er kendt for.

Men egentlig har det passet de fem meget godt, at de bare har kunnet koncentrere sig om at øve og skrive sange.

"Lige nu har vi måske kun tre helt færdige numre og 15 halve, så vi er heller ikke helt klar til at give koncert endnu," siger Gustav.

"Derfor er den helt aktuelle drøm lige nu også at få udgivet en EP," siger Sigurd.

Men på sigt drømmer de om at spille på de store festivaler.

Foreløbigt er de dog ikke helt der, hvor de kan begynde at hyre roadies.

"De penge vi har, går til trommestikker og øl. En omgang til vennerne er også givet godt ud. De har været søde til at like og dele vores nummer," siger Alfred.

"Ja, skud ud til alle for opbakningen," siger Mario.