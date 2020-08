Charlottenlund-travtræner deltager med tre heste i Dansk Trav Derby

Travhestene har kun en chance i livet for at vinde derbyet. Års målrettet træning og drømme omsættes til små fire minutters kraftudladning. Der er penge, prestige og historieskrivning på spil.

I år har han som den eneste træner kvalificeret tre heste til løbet. Han kører selv Extreme, mens han overlader kuskegerningen bag staldkammeraterne Enjoy The Game og Ecco C N til henholdsvis Thomas Uhrberg og René Kjær.

"Hvis en hest fra min stald skal vinde derbyet i år, må Extreme have den største chance. Det er en komplet væddeløber, der har et fremragende samspil med mig som kusk. Jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis Enjoy The Game ender langt fremme. Til gengæld anser jeg Ecco C N som mere outsiderbetonet. Får han en god præmie, vil det være som en halv sejr," siger Steen Juul.