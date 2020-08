Det er ægteparret Ran og Yuanbo Liu, der driver Sushi Factory på Fredensvej 1A. Til højre ses TongHui Ao, der har arbejdet som sushikok i ni år. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Charlottenlund har fået ny sushi-restaurant

Ægteparret Liu har åbnet Sushi Factory på Fredensvej

Villabyerne - 15. august 2020 kl. 10:40 Af Jesper Bjørn Larsen

Det er et par erfarne sushi-restauratører, der i begyndelsen af juni åbnede Sushi Factory på Fredensvej 1A.

Ægteparret Yuanbo og Ran Liu driver i forvejen Sushi Factory på Gentoftegade 47, som de har haft i 4½ år.

Indtil for lidt over et år siden lå der også en sushi-restaurant i lokalerne på Fredensvej 1A, det var en filial af Letz Sushi, men siden den lukkede, har der været stille på matriklen.

Det ærgrede Yuanbo Liu at se de gode lokaler stå tomme, og han øjnede en mulig synergieffekt.

"Jeg ser store fordele i, at den ligger tæt på vores Gentofte-restaurant, for så kan vi rykke lidt rundt på personalet, når det er nødvendigt," smiler den 34-årige kinesiskfødte mand, som selv primært står i Gentofte-restauranten, mens hans kone vil tage sig af Charlottenlund-restauranten.

Egen lykkes smed Det stod på ingen måde skrevet i lykkekager, at Yuanbo Liu i det hele taget skulle være sushi-restauratør, for han var faktisk godt i gang med at uddanne sig til arkitekt. Men da han blev bachelor, begyndte han at arbejde i en sushi-restaurant, og da det er svært at finde arbejde som udlænding i Danmark, besluttede han sig for at blive sin egen lykkes smed. Han overtog restauranten på Gentoftegade.

Han er glad for, at han og konen nu har to restauranter, men han lægger heller ikke skjul på, at det er hårdt arbejde.

"Jeg arbejder hele tiden, mest som vært og tjener. Men jeg kan også træde til i køkkenet, hvis det bliver nødvendigt," griner han, der har boet i Danmark siden 2006.

Yuanbo Liu har lige som de fleste andre restauratører kæmpet en hård kamp for at holde skindet på næsen under coronakrisen, men take­away-delen har båret Gentofte-restauranten flot igennem, siger han.

Samtidig er han ikke bleg for at indrømme, at han næppe ville have budt ind på en restaurant mere, hvis han havde vidst, at coronabølgen kom.

Efter en lidt sløv start på Fredensvej, som han brugte et halvt års tid på at sætte i stand, håber han nu på, at den værste krise er overstået.

"Der er jo mange sushi-restauranter i området , og folk har lige skullet vænne sig til, at der nu igen er sushi-restaurant i de her lokaler. Vi håber, det går. Vi er i hvert fald meget stolte af vores produkter," siger Yuanbo Liu.

Der findes også Sushi Factory-restauranter på Frederiksberg, Amager og i Indre By, men de drives af forretningspartnere til Liu-parret.