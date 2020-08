Charlottenlund Slot åbner dørene

Nu er der mulighed for et kig inden for hos Charlottenlund Slot.

En dag med picnic og rundvisning på Charlottenlund Slot

Villabyerne - 04. august 2020 kl. 10:54 Af Michael Harsvik

Der er både rundvisning og mulighed for købe picnickurve, når Charlottenlund Slot holder åbent hus søndag 16. August fra 12-17. Det sker i anledning af Herregårdenes Dag, som holdes over hele landet.

Her er der mulighed for at få lov til at kigge indenfor bag de hvide mure på det "hemmelige slot" i Charlottenlund Slotspark, som kun de med særlig adgang har set indefra i de knap 300 år, slottet har ligget der.

"Vi ved, at mange har været nysgerrige og gerne vil ind og se, så vi glæder os meget til en dag, hvor alle er velkomne med lækkerier fra slotskælderen og mulighed for lækker picnic i parken på slotstæpper eller i Riddersalen, hvis det regner", siger Lene Ryssel fra Charlottenlund Slot A/S.

Det er gratis at komme ind, men det er nødvendigt at tilmelde sig arrangementet via Billetto.dk.

Omvisninger Det vil være muligt at deltage i eftermiddagens tre guidede omvisninger med kunsthistoriker Christian Claudio Apostoli.

"Charlottenlund Slot er et hus, som emmer af historie og fordums storhed. Her har kongelige i tidens løb levet i overdådighed og luksus, og her er hele to konger født. Slottet er ikke alene et Danmarks smukkest beliggende, men et hus, som indvendigt rummer både malerier og stuklofter af høj og sjældent set kvalitet. Det er netop dét, som gør Charlottenlund Slot til noget ganske særligt," siger Christian Claudio Apostoli.

I dag er slottet nyrestaureret kontorhotel, event- og kursussted, men de store kongelige skilderier af slottets tidligere beboere hænger stadig på væggene i Riddersalen, hvorfra man kan skue ud over parken og Øresund.

Charlottenlund Slotspark er en af Danmarks mest velbesøgte skovområder. Parken er både vild og velplejet med bølgende græsplæner, bakker og buske og gamle træer lige ned til Øresund og Charlottenlund Fort.

Herregårdenes Dag er en del af en oplysningskampagne iværksat af Gammel Estrup - Danmarks Herregårdsmuseum - for at sætte fokus på danske slotte og herregårde som en væsentlig del af dansk kulturarv.