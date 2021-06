GVI's anfører havde en gylden mulighed for at stemple ud med manér: Et mønsterangreb i slutningen af anden halvleg afsluttede han fornemt, men desværre lige på stolpen. Foto: Ole Tradsborg

Chanceorgie da GVI tabte til Ishøj

Sæsonen var formelt set slut, men derfor kunne såvel GVI som Ishøj jo godt give pu­blikum en god kamp at slutte på. Og det gjorde de med resultatet 2-3, der snildt kunne have endt 5-4 i stedet for

29. juni 2021 Af Ole Tradsborg

Det var et fint farvel til Oliver Østgaard - men på banen kunne han nok godt have tænkt sig en sejr at slutte af på. Eller at være kommet på måltavlen.

Begge muligheder var i den grad til stede i en kamp, der bare voksede i intensitet. Første reelle mulighed tilfaldt Matin Husaini, der sendte et projektil af sted efter 10 minutters spil, og yderligere 10 minutter senere var det energiske Gustav Møller, der overdrevent uselvisk sendte bolden videre mod netop Oliver Østgaard, men afleveringen fik for meget fart på, og den store chance forblev blot en chance.

Efter den halve time blev det målmæssige dødvande brudt, da Gustav Møller satte sig igennem og soleklart blev fældet i feltet. Takseringen til straffe kunne der intet indvendes imod, kun hvis man var Ishøj-spiller, hvoraf en del appellerede kendelsen.

Matin Husaini er den sikreste straffesparksskytte, og selv om han og cheftræner var i dialog om sparket skulle tages af Kaptajn Østgaard, så svarede han blot stålsat tilbage med et: "Vi holder os til det aftalte...:"

Og derfor blev det Mestersparker Matin, der sendte GVI på 1-0.

Det blev til yderligere en chance i hver ende, inden de to hold fortjent kunne søge i skygge på en meget varm dag i Nymosen.

Chancehav efter pausen Varmen satte dog ikke spor hos nogle af spillerne, hvor det syntes som om alle havde tænkt sig at give alt og lidt til. GVI'erne opsatte på at lukke kampen og Rishøj på at slå en dræbende kontra og komme tilbage i opgøret.

Sidstnævnte scenarie blev en kendsgerning, endda bare minuttet efter, at Gustav Møller blev dømt for hands, kort forinden at bolden havnede i nettet til det, der kunne være blevet 2-0. I stedet 1-1 og opgøret følgelig helt åbent.

Ondt blev værre, da Mohamed Azaquoun tre minutter senere leverede en kongekasse af rang. På vej til højre i det lille felt kiggede han op og hamrede bolden over i modsatte krog.

Den scoring sad lige i kroppen på GVI-spillerne i nogle minutter, men så tog opgøret fart igen.

På en knaldhård aflevering fra Søren Thomsen, der gled godt til baglinjen, landede bolden for fødderne af Oliver Østgaard, der afsluttede lige så resolut - desværre på stolpen.

En udligning her havde gjort godt for GVI og alle i Nymosen.

Student scorede Det var desværre det tætteste, anføreren kom på scoring, men heldigvis kunne han og holdkammeraterne glæde sig over, at unge Rasmus Rønne, nyudklækket student, hamrede udligningen i mål efter den halve time.

Og herefter stod chancerne i kø med både en hård afslutning fra Oliver Østgaard, en Thomsen-afslutning på sammenføjningen, Nicklas Niebe, der fightede sig igennem forsvaret, men lige præcis var i ubalance, da han skulle sætte afslutningen ind.

Alt lignede hjemmesejr, men så gik det, som det kan gå. Uret passerede de 90 minutter, Oliver Østgaard blev klappet af banen til stående ovationer, og uafgjort lignede resultatet af en god kamp.

Men gæsterne fik frispark dybt inde i overtiden, desværre lige uden for feltet, og Mohamed Azaquoun viste igen, hvor god han er med en bold. 2-3, og igen blev bolden sat helt op i det ene målhjørne.

Dermed sluttede et festfyrværkeri på banen og en spændende sæson, der gav spænding næsten til det sidste.

