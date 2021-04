Se billedserie Camilla Jelstrup (th.) mødtes med veninderne Jannie Wenning (tv.) og Emanuela Consortini, der fandt hendes kat Charlie foran MASH, for at sige tak. Foto: Joachim Christensen

Camillas kat var væk i over fem år: Veninder fandt ham på kendt restaurant

Camilla Jelstrups kat Charlie forsvandt for over fem år siden, og hun havde for længst opgivet håbet om at se ham igen, da hun ud af det blå fik et opkald fra Gentofte Dyreklinik

14. april 2021

Camilla Jelstrup var ude i sin baggård for at lege med sin lille søn en ganske almindelig torsdag eftermiddag, da telefonen ringede. I den anden ende var en stemme, der med ét gjorde netop den torsdag særdeles mindeværdig.

En dyrlæge fra Gentofte Dyreklinik påstod at have hendes kat Charlie på briksen.

"A'hva har I," lød Camilla Jelstrups lamslåede replik. Hun havde ikke set Charlie, siden han efter få dage i hendes nye lejlighed forsvandt ud i det blå over fem år tidligere.

Hun kunne ikke tro det, men da hun først fik sendt billeder af katten, var hun ikke et sekund i tvivl. Det var hendes Charlie.

Ifølge dyrlægen er det højst usædvanligt, at en kat dukker op efter så mange år væk hjemmefra. Men at Charlie ikke har lidt overlast i de over fem år, det er der en ganske god forklaring på.

En pæn og sulten kat I sidste uge mødtes Villabyerne med Camilla Jelstrup og de to kvinder, der fandt Charlie og tog ham med på dyreklinik.

Mødet fandt sted ved Skovriderkroen i Charlottenlund, hvor de dyreglade veninder Janni Wenning og Emanuela Consortini fik øje på den orangebrune kat, mens de drak deres café latte.

Han spankulerede fredeligt omkring, og Janni Wenning valgte at køre en hurtig tur i supermarkedet for at købe lidt mad til den.

Charlie fortærede to dåser mad på ingen tid, og de to kvinder undrede sig.

"Hvordan kan sådan en smuk kat være så sulten. Er der ingen, der passer den," spurgte Emanuela Consortini sig selv.

To mand kæmpede De besluttede sig for at få undersøgt, om ikke der var nogen, der savnede den pæne og rolige kat, som bestemt ikke lignede en vildkat uden fast bopæl.

På Gentofte Dyreklinik tog det to mand et kvarter at grave sig frem til den øretatovering, der kunne afsløre Charlies ejermand.

Katten var efterlyst, lød konklusionen, og for de to veninder, der fulgte med fra sidelinjen, var det en besked, der gav særdeles fugtige øjenkroge.

"Tårerne trillede ned af kinderne på mig. De troede, det var fordi, vi havde knyttet os til den og ville beholde den, men vi var bare lykkelige," forklarer Emanuela Consortini, der håber, at historien kan være med til at få andre til at gøre det samme, som hun og Janni Wenning gjorde, da de stødte på Charlie.

"Der er så mange efter­lyste katte. Ser man nogen, som umiddelbart ikke virker så sky som rigtige vildkatte, og har man mulighed for at holde fast på den, så kan det jo være, der er nogen, der mangler den," siger hun.

Et skønt katteliv Og mens de to kvinder fortæller historien til både Camilla Jelstrup og Villabyerne, så udvikler den sig med ét.

For spørgsmålet, de alle stiller, er, hvad har katten dog lavet i alle disse år, og er der nogen, der har fodret den?

Og svaret på det kommer bogstaveligt talt bag på dem, for i baggrunden står køkkenchef på Bomhuset, Kaj Sørensen, og vasker gryder og skåle af.

Har har ikke kunnet undgå at lytte med, og det viser sig, at han kender katten særdeles godt. Den har været i området omkring Skovriderkroen i hvert fald siden 2018, hvor han kom til, og bag restauranten MASH står en tom tallerken.

"Jeg har givet ham mad under hele coronaen," fortæller Kaj Sørensen.

Katten var ikke aktiv nok til at fange mus, den kiggede bare på dem, siger han, og det kan man jo ikke bebrejde den, når der er daglige lunser at hente fra de to spisesteder.

En forandret kat Camilla Jelstrup lytter forundret til fortællingen om hendes kat. Hun er blevet meget klogere på Charlies hemmelige liv, men præcis hvordan, han er endt i Charlottenlund - et godt stykke fra hendes lejlighed i Søborg, det finder hun nok aldrig ud af.

"Han er nok ikke løbet direkte til MASH, det har jeg i hvert fald ikke trænet ham til," siger hun med et smil.

Hun er glad for at have ham hjemme igen, og bortset fra et brækket brystben, som dyrlægen kunne konstatere, lader han til at have haft det godt.

Helt som før er han dog ikke, han er blevet noget mildere med årene og vil nu gerne tages op, kan Camilla Jelstrup fortælle. Måske gælder ude godt, hjemme bedst også for katte, selv når de har haft egne privatkokke.

Charlie skal nu bo hos Camilla Jelstrups forældre i Slagelse, og planen er, at han igen skal have lov at være en udekat, der kan strejfe frit omkring. Hvem ved, hvor det fører ham hen denne gang.