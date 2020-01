Café Apoteket genåbner som pizzasted

"Vi har derfor også forsøgt at gøre her hjemligt og stueagtigt," forklarer Michael.

Parret bor i lokalområdet med deres søn Kaj på 4 et halvt, og de savnede et sted tæt på, hvor de kunne gå hen og spise. Så nu har de lavet det selv.

Energi, sjæl og penge skal der til

Tidligere forpagtere af Café Apoteket har kæmpet med at få forretningen til at løbe rundt. I sommer sagde ejeren af bygningen til Villabyerne, at man derfor gerne ville sælge huset - gerne med henblik på at indrette bolig og kontorer i stedet for spisested.

Men Michael Listov-Raunkjær er optimistisk:

"Vi er gået 100 procent ind i det og har lagt energi, sjæl og mange penge i det. Hvis man har et godt sted, et godt produkt og kan finde ud af at servere det med et smil på læben, så skal man nok kunne skabe en fin forretning," siger han - og smiler.