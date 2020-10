Butikstyv pågrebet af personale

Tirsdag eftermiddag stjal en 40-årig mand med ukendt adresse nogle øl i Netto. Manden var også en tur i 7/11 og Irma, og da han blev konfronteret af personalet, løb han fra stedet. Det lykkedes personale fra de to forretninger at indhente ham og tilbageholde ham på Ryvang Station, indtil en patrulje nåede frem og kunne sigte ham for tyveriet. Det oplyser Nordsjællands politi