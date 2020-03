Butiksejer og familiefar satte spurten ind og fangede butikstyv

Fredag midt på dagen modtog Nordsjællands Politi et opkald om, at en tyv netop havde været inde i en tøjforretning i Charlottenlund, hvor han havde stjålet nogle dyre trøjer. Da butiksejeren opdagede tyveriet, tog gerningsmanden benene på nakken og løb så ellers af sted for at slippe for videre tiltale.

Alt imens butiksejeren eftersatte manden sendte politiet en patruljevogn til området.

I mellemtiden opdagede en familiefar i nabolaget, som netop var ved at låse sig ind i sin bolig sammen med sine børn, at der var noget galt længere nede ad vejen. Han mente i hvert fald ikke, at det var et helt normalt fænomen, at to mænd, hvoraf den ene bar en bylt af tøj, i høj fart jagtede hinanden.

Derfor besluttede han resolut at følge efter.

Skridt for skridt indhentede butiksejeren og familiefaren den formodede butikstyv, og der gik ikke længe, før han måtte give fortabt og lade sig overmande af sine forfølgere. Imens var politiet næsten nået frem, da de blev ringet op af de to løbere, som forklarede, hvor de stod og fastholdt den formodede gerningsmand. Han blev kort efter anholdt og sigtet for butikstyveri. Butiksejeren fik i samme ombæring tyvekosterne tilbage, mens den hurtigtløbende familiefar kunne lunte tilbage til sine børn. /steff