Jannie Weis har haft butikken TWENTY NINE TWENTY siden 2013 og har holdt åbent i Trunnevangen under hele corona-risen. Foto: Gry Brøndum

Send til din ven. X Artiklen: Butiksejer: "Nu falder min hånd af" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butiksejer: "Nu falder min hånd af"

Mens de store butikker åbner, har en række små forretningsdrivende holdt åbent hele coronakrisen. Én af dem er Jannie Weis, som på første hånd har oplevet et butiksliv med stor berøringsangst, men også en smuk og stille tid, hvor livet i butikken har fyldt hende op

Villabyerne - 07. juni 2020 kl. 21:19 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første dage var der "meget stille," fortæller Jannie Weis fra luksusgenbrugsbutikken TWENTY NINE TWENTY på Trunnevangen ved Jægersborg Allé. Der kom ikke mere end 2-3 kunder i åbningstiden om dagen.

"Vi skrev på døren, at 'vi har fokus på vores kunders sikkerhed' og 'velkommen'. Mange kom til døren, men ville ikke komme ind. Så var der nogen, der kom og lige åbnede døren og spurgte: 'Har I åbent'? Og så var der dem, der gerne ville komme ind og kigge på tøjet - og få en snak. Selvom det har været koldt, så har jeg faktisk ladet døren stå åben for, at de ikke skulle tage i et håndtag, og så har jeg ellers sprittet rigtig godt af," fortæller Jannie Weiss, der så mange forsøge at åbne døren med albuen, et knæ eller en hånd i ærmet.

Håndtrykket "Jeg havde en oplevelse, hvor en pige, som havde boet i New York, og hendes veninde kom ind: En total kreativ og fed type," siger Jannie Weis. "TWENTY NINE TWENTY mindede hende om New York, og vi havde en rigtig god snak om ideer til yoga-events i butikken, og til sidst rakte hun hånden frem, og så gav jeg hende hånden."

"Så sagde jeg til hende: Må vi godt det? Ja, sagde hun. Og så tog hun ellers og sprittede hånden af. Vi havde lige haft en god samtale, men vi måtte jo slet ikke samles dengang."

"Jeg kan huske, at jeg havde det sådan: Nu falder min hånd af. Det var meget mystisk at opleve."

Det var sidste gang Janni Weis gav hånden. Og hun har ellers ikke været så berøringsangst som flere af hendes leverandører af tøj. Butikken tager designertøj i kommission fra private, og nogen har lukket helt ned for kontakt:

"Jeg er blevet nødt til at køre ud til nogle af mine VIP-kunder," siger Jannie Weis: "Så har jeg for eksempel sat en taske med tøj efter aftale på en terrasse og sendt en sms efter aftale."

Luksus i livet Jannie Weis viser noget af det dyre luksustøj, hun får ind til børn og voksne. For eksempel et sæt med en skjorte med print, røde silkebukser og et par mokkasiner med broderet guldkrone. "Hvis din 10-årige skal med til fest hos Elton John," siger hun og lægger ikke skjul på, at sættet, som hun har i kommission er ganske bekosteligt.

Paradoksalt nok har andre kunder, endda i risikogruppen, været langt mindre coronaforskrækkede fortæller Jannie Weis:

"Jeg har selv nogle kunder, som er i et kræftforløb, som går med maske og handsker og kommer ind med en kemopumpe på maven. 'Den skal ikke bestemme over mig, den sygdom', sagde en af de her kvinder til mig, og så prøvede hun ellers tøj i butikken," fortæller TWENTY NINE TWENTYs ejer, der selv har arbejdet som stylist og personal shopper i mange år, men i corona-tiden har holdt sig meget tilbage med at servicere folk hands-on i prøverum og butikken.

Ny nærhed Privat er Jannie Weis mor til en dreng på 10 år og en pige på 13 år, der har været hjemme, mens hun har passet sin butik.

Fakta TWENTY NINE TWENTY, Trunnevangen 2, 2920 Charlottenlund - siden april 2013



Luksus second hand shopping for kvinder og børn grundlagt af stylist og personal shopper Jannie Weis

Besøg også butikken på Instagram @twentyninetwenty TWENTY NINE TWENTY, Trunnevangen 2, 2920 Charlottenlund - siden april 2013Luksus second hand shopping for kvinder og børn grundlagt af stylist og personal shopper Jannie WeisBesøg også butikken på Instagram @twentyninetwenty Det havde de mange overvejelser om i familien, men da de bor tæt på butikken, valgte Jannie at holde hverdagen i gang og så forkorte åbningstiden lidt: "Jeg har jo ansvar for at skulle forsøge at sælge mine kunders varer," forklarer hun om valget, der dog langt fra kun har handlet om indtjening:

"I al den tid, hvor jeg ikke har kunnet se familie og veninder, har jeg haft kontakt med mine søde kunder, og det har virkelig fyldt mig op," siger hun og fortæller, at lige så meget fysisk afstand, hun og kunderne har haft behov for at holde, lige så meget nærvær har de også haft behov for at dele:

"Det har været et studie i, hvordan vi mennesker er så forskellige og agerer forskelligt. Jeg har været så nysgerrig over for mennesker og spurgt mere ind til, om de arbejder hjemme og hvordan, de har tacklet situation," siger Jannie Weis.

"Det har været meget nært og en faktisk underfundig, men også smuk tid, fordi der har været så meget stilhed i luften fra trafik og mennesker og det her med, at man skal løbe til så mange sociale arrangementer. Det er lidt som om, vi har været inde i sådan en vakuumpakke," siger hun eftertænksomt om den ro, hun selv har oplevet som dejlig vel vidende, at coronakrisen har haft store menneskelige konsekvenser for andre i form af mistet arbejde og i værste tilfælde liv.

"Jeg synes faktisk, det har været en rar tid, hvor vi er kommet ud af hamsterhjulet og har fået tid til at male panelerne og rydde op og trukket vejret og reflekteret."

Ingen køber festtøj Og så har det da også givet nye kunder:

"Folk har jo gået lange ture, så der er flere, der er kommet og har sagt: 'Gud - hvor lang tid har du ligget her'? Jeg er lige startet for syv år siden, svarer jeg så."

"Nu har jeg snart fødselsdag, men jeg tror faktisk, at jeg er blevet lidt asocial," siger Jannie Weis: "Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det bliver, når fitness­centre og biografer åbner, men jeg kan mærke, at jeg stadig har lyst til det nære og kun at invitere få håndplukkede gæster," siger butiksindehaveren.

"Men for min butiks vedkommende, så håber jeg virkelig, at der kommer gang i selskabslivet igen snart," tilføjer hun:

"Vi sælger jo ingen festtøj, skjorter, pæne sko, pænt tøj, den lille dyre designdims, der lige gør, at outfittet er perfekt. Det er lidt surt," siger hun med et stort smil og bladrer i de lækre designbluser på stativet ved indgangsdøren: "Lige på det område er jeg lidt splittet."

relaterede links