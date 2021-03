Se billedserie Flagene var oppe i Gentoftegade for at fejre den delvise genåbning. Foto: Joachim Christensen

Butikker fejrede genåbning med flag: Skønt og tiltrængt

Den første forårsdag var længe ventet - ikke mindst for de handelsdrivende, der endelig kunne slå dørene op og se deres kunder i øjnene efter over to måneders nedlukning og nethandel

Villabyerne - 03. marts 2021 kl. 11:31 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Mandag var en festdag for butikslivet i Gentoftes handelsgader. Forårssolen bidrog ved at bage ned over Gentoftegades flagallé, hvor de butiksdrivende havde hejst Dannebrog for at fejre den delvise genåbning.

Særligt i tøj- og fritidsbutikkerne var glæden stor.

"Det er dejligt. Skønt. Tiltrængt. Vores omsætning har været på 10 procent, så vi er meget glade - også bare for at få vores almindelige liv igen," sagde Candida Blarke, der sammen med sin mand og hans bror har butikken Nancke Jagtliv.

Her kom den første kunde ind et minut over åbningstid, og flere af dem fortalte, at de havde glædet sig til igen at kunne komme ned og mærke på ting og tøj, inden de købte dem, fortalte Candida Blarke.

Det samme gjorde sig gældende i Ved Stalden Rideudstyr få meter længere oppe af gaden. Niårige Clara Schelling fra Gentofte stod klar i butikken på første åbningsdag. Hun havde manglet en ny sikkerhedsvest, og den skulle prøves på i butikken frem for købes over nettet.

Netop webshoppen har dog gjort, at Ved Stalden Rideudstyr, der fører så godt som alt inden for heste og rideverden, har haft en ok vinter trods låste dåre. Det forklarede indehaver Lene Prehn.

"Vi har heldigvis webshop, der har klaret os nogenlunde igennem. Men jeg har savnet kunderne, og man kan yde en anden service," sagde hun.

Trods flag og glæde, så var optimismen dog behersket for butiksejeren. Der er stadig restriktioner, nogle kunder, der bliver væk af frygt for smitte, og hvad hvis alle kommer for at bytte vinterjakkerne, de fik i julegave?

"Det er små skridt, men glæden er her. Foråret hjælper på humøret, og vi må fejre de små succeser, sagde hun.

Dæmpet jubel Og den lidt forsigtige, men positive tone prægede generelt Gentoftegade denne første martsdag. Der var ikke, som på Strøget i København, tale om, at kunderne valfartede til handelsgaden. Der var sågar et par af de butikker, der måtte åbne, der ikke havde gjort det, fordi mandag traditionelt er en lukkedag for dem. Og så er der jo altså et ganske betragteligt antal butikker, der på den ene eller anden måde allerede har haft åbent, eller stadig skal holde lukket. Optikere, bagere, pizzeriaer, vinhandel og butikker med værksted har for eksempel kunnet tage imod kunder på forskellig vis de seneste måneder, mens vinbar, Gentofte Kino og frisører stadig må vente på at få kunder indenfor døren.

Gentofte Radio & TV er en af dem, der har haft butikken lukket og nu må åbne, men arbejdsdagen er alligevel ikke forandret det store for Ringo Parkel.

"Der er ikke den store forskel for mig. Det ville være forkert at sige andet," forklarede han.

Han sælger en masse over telefonen og internettet, og derfor har han ikke i særlig grad været ramt af nedlukningen. Men han var nu alligevel glad for igen at kunne se kunderne i øjnene.

"Jeg mener stadig, der er en kvalitet i at have en fysisk butik. Vi har været her siden 1998, og dengang var der jo en radio og tv-forhandler i hver by, men nu er der ingen tilbage," sagde han.

Han frygter derfor heller ikke, hvis detailhandlen har forandret sig for stedse, når flere har fået øjnene for at bestille online.

"Jeg kan godt være bekymret på mine kollegers vegne. Men vi er nærmest de eneste, der også leverer og monterer, så vi har ikke grædt så højt som andre. Jeg kan generelt mærke, at der i vores kundegruppe er sket en ændring. Flere har fået øjnene op for streaming, og der er ingen tvivl om, at flere har brugt mere tid foran deres tv over det seneste år," sagde Ringo Parkel.