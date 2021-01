Artiklen: Brug naturen til at få et bedre parforhold

Poula Helth og Hans Jørn Filges, der før har stået for parvandringer i samarbejde med Gentofte Kommune, har nu udgivet selvhjælpsbog

I 2019 stod de to bag et pilotprojekt i samarbejde med Gentofte Kommune, som lige præcis bestod i en række parvandringer i Dyrehaven.

Fire trin til forståelse

"Samtaler i naturen giver mulighed for at vende dårlig trivsel til god trivsel, hvis I har samtaler, der giver plads jer begge to," som Psykologisk Forlag skriver i en pressemeddelelse.