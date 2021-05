Se billedserie Gåtur fra Hellerup Havn til nybyggeriet i Tuborg-området.

Brug for inspiration til din næste gåtur? Her får du fem nye ruter

Coronakrisen har sendt os ud på mange gåture. Mangler du inspiration til din næste, så giver Christian Lauritzen fra Dansk Vandrelaug her fem bud på ture i kommunen med historisk vingesus

Villabyerne - 02. maj 2021 kl. 09:24 Af Christian Lauritzen, Dansk Vandrelaug (tekst og fotos) Kontakt redaktionen

På en tur til Bernstorffs Slot og Park skal du naturligvis se selve slottet i nyklassicistisk stil opført omkring 1760 for Johan Hartvig Ernst Bernstorff af hofarkitekten Nicolas-Henri Jardin.

På slottets vestside står en mindestøtte for nevøen Andreas Peter Bernstorff, som var hovedinitiativtager til den lokale landboreform gennemført i 1765-66. Jordene blev udskiftet og gårdene flyttet ud på deres nye jordlodder, samtidig med at hoveriet blev afskaffet og erstattet af en pengeafgift, og fæstegårdene blev skænket til bønderne som selveje (forløber for stavnsbåndets ophævelse 1788).

I 1842 købte Kong Chr. VIII slottet, som siden har været i statens eje. Især Kong Chr. IX og Dronning Louise benyttede slottet som sommerresidens i mange år.

Den store park er meget varieret med tæt skov, åbne sletter og bugtende landskab. Gå rundt i den og oplev de mange forskellige landskabstyper.

Besøg også Svenske Villa, et træhus, som Dronning Louise købte og fik flyttet til parken fra Den nordiske Kunst- og Industriudstilling i Tivoli i 1888 (som for øvrigt også Tuborgflasken blev bygget til).

På græssletten vest for Svenske Villa findes blandt andet en høj, hvor flere af de kongelige er gravsat: Prins Axel og Prinsesse Margaretha, Prins Georg og Prinsesse Anne, Grev Flemming og Grevinde Ruth af Rosenborg.

Gennem skoven mod syd finder du avlsgården og Dronning Louises Tehus, gartneriområdet med Paradehuset og en vinbakke. Gå videre til den romantiske Svanedam, og lige øst for den finder du området med skolehaver for små klasser og børneinstitutioner, hvor børn kan opleve madens vej fra jord til bord!

I parkens østlige del nær Bernstorffsvej er indrettet et anlæg for ridebanespringning, hvor mange nordiske mesterskaber er afholdt i tidens løb.

2. gåtur: Afgang fra Hundesømosen I Jægersborgområdet er der flere vandhuller og søer. Heraf er Hundesømosen et pragtfuldt naturområde med mosen i midten omkranset af en park med gang- og ridestier.

Mosen er en del af et gammelt å-system i kommunens nordlige del, som også Hollænderdammen på vestsiden af Ermelundsvej indgår i. Gå ikke glip af et kig ind i Kolonihaveforeningen Bernstorff i parkens sydøstlige del.

Fra parken kan du også kigge op til de ret nye kommunale plejeboliger, som ligger hvor Chr. IV i 1609-19 lod opføre Jægersborg Slot. Slottet var desværre dårligt funderet og blev istandsat gentagne gange, men i 1761 blev det nedrevet, da en ny istandsættelse vurderedes at være for kostbar. En del af stenene blev benyttet ved opførelsen af Eremitageslottet.

Når du går fra parken op til Ermelundsvej, kan du nyde den idylliske Hollænderdam og den fredede Schæffergården. Gå ad den brolagte del af Meutegårdsvej mod Jægersborg Allé - så kommer du forbi det gamle Jægersborg Sprøjtehus, som i dag er indrettet som et lille brandmuseum.

Videre fremme kommer du forbi de gule huse, som oprindelig blev opført som jagtlænger ved Jægersborg Slot i 1730-erne af arkitekten Laurids de Thura. De fredede gule længer er i det seneste tiår ombygget til eksklusive ejerlejligheder.

De kongelige parforce-jagter i Dyrehaven udgik fra Jægersborg Slot og jagtlængerne. Den runding, der er i trærækkerne på Jægersborg Allé lidt vest for, blev benyttet til morgensamling for rytterne inden man red videre gennem Ermelunden mod Dyrehaven.

Fortsætter du mod syd, kan du gå forbi Jægersborg Kirke til Søndersø, som med sin grønning giver en helt særlig karakter til villabebyggelsen langs Ved Kæret.

3. gåtur: Hellerup Strandpark Hellerup Havn er en lystbådehavn med plads til søsætning og ophaling af både, men Hellerup Havn indgår også i et samlet fritidsanlæg, Hellerup Strandpark, der blev skabt for mere end 100 år siden.

Udover lystbådehavnen med sine servicefunktioner for sejl- og roklubber er der to parker eller haver: Staudehaven og Rosenhaven, og der er et lille tennisanlæg med fire tennisbaner og mini-klubhus og en legeplads, som nu om dage er opdelt i en lukket legeplads for småbørn og nogle større gynger placeret udenfor indhegningen.

Det samlede anlæg blev skabt af kommunegartner G. N. Brandt og stadsingeniør A. Westergaard i 1912 og de nærmest følgende år som et friluftsanlæg efter funktionalistiske principper. Tidligere var der også en søbadeanstalt på broer bygget ud fra stranden nord for havnebassinet.

I første halvdel af 1900-tallet havde Palladium filmstudier i den store bygning, som i dag huser Hellerup Sejlklub og Hellerup Fægteklub, men det er en anden historie. Hellerup Sejlklub blev i øvrigt stiftet i 1915 kort efter havnens færdiggørelse.

Hvis du er til en lidt længere tur, kan du gå ad stien fra Paul Elvstrøms Plads mod syd via Frederikkevej, Kodans­vej, Tellersvej og Carolinevej til Tuborg-området og se på noget af alt nybyggeriet, som har afløst det gamle industri- og havneområde efter bryggeriets fraflytning. Der er bygget meget nyt gennem de sidste godt 20 år, og der er stadig byggeri i gang på områdets sydlige del.

Når du kommer til Tuborgflasken ved Gammel Vartovvej og Strandvejen er du måske så heldig, at den er genåbnet for besøg (med coronapas).

4. gåtur: Charlottenlund Skov Charlottenlund Skov blev af Kong Chr. IV ca. 1620 indrettet som "Kongens nye Dyrehave", hvor der foregik kongelige jagter, indtil man tog Jægersborg Dyrehave i brug til dette. Skoven blev ca. 50 år senere overtaget af Ulrik Frederik Gyldenløve, som opførte et lysthus kaldet Gyldenlund.

I 1730 overdrages det af Kong Chr. VI til dennes søster, Prinsesse Charlotte Amalie, som får opført det første Charlottenlund Slot, som efter senere om- og tilbygninger er det slot, der står der endnu, og som har givet navn til byen omkring skoven.

Udover slottet finder du i slotshaven bl. a. obelisken nær slottet til minde om Kong Frederik VIII og Dronning Louise, som benyttede Charlottenlund som sommerresidens fra 1869.

Både Kong Chr. X og Prins Carl, den senere Kong Håkon 7. af Norge er født på slottet, og i 100-året for Kong Håkons kroning blev der på plænen på østsiden af slottet afsløret en mindeplade for dette.

Ikke langt derfra finder du Ishuset fra 1880, som var datidens "køleskab". Man skar isblokke i søen om vinteren og anbragte dem i et hulrum mellem ydermuren og en indvendig væg. Så kunne madvarer opbevares nedkølet i rummet i midten. Fra slottet i en lige linje mod syd kan man se den gamle skydebane som en lavning i terrænet. Om vinteren er den populær som kælkebakke for mindre børn. Nedenfor skydebanen ved søen ligger det kønne gule bindingsværkshus, som både har været et lysthus og i Frederik VIII's regeringstid bolig for vagten.

Rundt om slotshaven kan man gå direkte ud i skoven på i alt ca. 1 x 1 km. Der er mulighed for at variere en tur rundt i skoven på mange forskellige måder, som kommer gennem både tæt løvskov og åbne sletter. I skovens vestlige hjørne finder du Forstbotanisk Have beplantet med træer fra hele verden siden anlæggelsen i 1838 som studiehave for Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Gå den modsatte vej ud til Strandvejen, hvor den store plæne nord for Charlottenlund Fort indtil Dronning Louises død i 1926 var køkkenhave for slottet - deraf navnet Enkedronningens Køkkenhave.

Fortsæt mod syd gennem Charlottenlund Fort, som indgik i Københavns nordlige befæstning fra ca. 1890 til 1920.

Fortsætter du videre mod syd, kan du gå en tur i haveanlægget omkring kollektivboligerne Strandlund og dagcentret Vennerslund. Navnene stammer fra to store villaer på stedet, som senest var ejet af skibsreder A. P. Møller.

5. gåtur: Gentofte Sø og Nymosen Turen rundt om Gentofte Sø er en dejlig tur på 3-4 km. På grund af søens rene vand var den gennem nogle hundrede år en del af Københavns Vandforsyning, og for ca. 400 år siden var der kongeligt karpeopdræt i søen.

I dag er den kendt for et rigt fugleliv af både fastboende fugle og trækfugle. Langs bredden kan man også være heldig at se nogle af de vilde orkidéer, f.eks. flere arter af gøgeurt. Husk: kun se, ikke røre - alle orkidéer er fredede.

Øst for søen går villahaverne tæt ned mod stien bortset fra den fredede Gentofte Park mellem Mitchellsstræde og Fiskebakken, som er et varieret parkanlæg med interessante rester af forrige århundreders havekunst, bl.a. en italiensk inspireret stengrotte.

På vestsiden er der et mere landligt område med åbne enge og blandede træbevoksninger. Dele af engarealet benyttes til kvæggræsning i sommerhalvåret i indhegnede folde. Videre mod nord kan du gå ind i Brobæk Mose, hvor en flis-belagt sti slynger sig rundt i det særprægede område.

Vandet i Vangede Kilde blev i 1700-tallet tillagt helbredende egenskaber!

Fra området syd for Brobæk Mose fører en sti under Lyngbyvej til Vangede. Gå en tur forbi Vangede Kirke og gennem Nymosen. Forlad evt. parken via rækkehusbebyggelsen Nymose Huse, hvor Dan Turèll voksede op, og find Vangede Batteri (indgang f.eks. fra Horsevej), inden du går tilbage til Vangede by og slapper lidt af på den 47 meter lange bænk på Dan Turèlls Plads, mens du studerer skulpturen 'Alfabet' af Kenn André Stilling. Afslut evt. med et besøg på Vangede Bibliotek, hvor frivillige driver en café.

Hvis du er til lidt længere ture, kan du kombinere turen omkring Gentofte Sø og Nymosen med 'Besøg Bernstorfferne' og/eller Hundesømosen, Schæffergården og den tidligere Jægersborg Kaserne.