Bronze til Gentofte Volleys damer

Volleyball Danmark besluttede tirsdag aften at aflyse slutspillet i VolleyLigaen og lade grundspillets afgørelse bestemme medaljefordelingen. Dermed står det klart, at Gentofte Volleys damer har vundet bronze.

Gentoftes hold har været godt undervejs i de seneste år, efter at klubben valgte at satse på nordamerikanske cheftrænere. Den foreløbige kulmination på satsningen er nu understreget med et sæt velfortjente bronzemedaljer.