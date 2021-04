Se billedserie De glade teenagebrødre Frederik og Alexander Giese ved butiksåbningen i 2012. Da var de 17 og 13 år gamle. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Brødre startede virksomhed som børn: Nu sælger de til 40 lande Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brødre startede virksomhed som børn: Nu sælger de til 40 lande

To unge brødre har i ni år haft stor succes med at sælge løbehjul. Nu udvider de butikken markant

Villabyerne - 16. april 2021 kl. 05:52 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Brødrene Giese er bare 17 og 13 år på billedet, som Villabyerne tog i 2012, da de lige havde åbnet deres butik, Scootworld, på Strandvejen 151, hvor folk på den allerførste dag stod i kø ude foran butikken. Dengang fortalte de to brødre, Frederik og Alexander, at de havde fået et indskud af deres forældre, som de håbede at kunne betale hurtigt tilbage, hvis butikken blev en succes.

Det tog dem ikke længe, og faktisk går det nu ni år senere så godt, at far Kenneth Giese har solgt sit eget firma for i stedet at være en del af Scootworld.

For siden billedet blev taget, er forretningen ekspanderet eksplosivt, og brødrene er netop flyttet over på den anden side af vejen til nr. 82 i lokaler, der er fire gange større. Her hænger de forskellige løbehjulsdele sirligt på række og glimrer lokkende med sine mange farver i det kombinerede showroom og butik.

"Det har udviklet sig vildt meget de seneste par år i forhold til, hvad vi regnede med. Det er ikke kun butikken, der er vækstet. Vi har også fået vores eget brand, der er det fjerdebedst sælgende i hele Europa," siger direktør og storebror Frederik Giese.

Efter at have solgt løbehjul, dele og udstyr i flere år, hvor de havde bidt mærke i kundernes tilbagemeldinger og undren over nogle af produkterne, sprang de to brødre ud i at starte deres egen produktserie. Det skete i 2016, og nu sælger de deres egne produkter i over 40 lande verden over.

"Det skete ved lidt af et tilfælde, men vi har altid drømt om at lave ting, hvor vi kunne præge det selv. Vi tænkte, hvorfor gør de her brands ikke selv det her, og så brugte vi de andres fejl til at gøre vores ting bedre," forklarer Frederik Giese.

Han er selv med til at produktudvikle på løbehjulene. Fokus er på fede design, fede farver og på at lytte til dem, der rent faktisk skal køre på løbehjulene, fortæller han.

"Vi har bygget det op som et brand helt fra bunden. Det startede med, at vi fik nogle hjul i et standarddesign med vores logo, og så udviklede vi det med vores egne idéer. Vi har arbejdet med nogle forskellige danske influencers, "riders", der er dygtige til at køre på løbehjul selv. Der er ikke mange andre brands, der lytter til slutbrugerne. Vi har snakket med en masse for at finjustere og finpudse," fortæller storebroren om opskriften på deres succes.

Det er særligt salg til udlandet af deres eget brand, Striker Scooter Parts, der har drevet virksomheden frem til, hvor den er nu. Særligt i år og sidste år har været meget opadgående, siger han.

12 timer på Instagram

Sælger man til en yngre målgruppe i dag, så er der heller ingen vej uden om at være til stede på de sociale medier. For Scootworld har det taget en ihærdig og grundig indsats at promovere sit brand bedst muligt online.

"Instagram har været en stor del. Det kræver nærmest 12 timer om dagen. De sidste tre år har vi bygget en følgerbase på omkring 85.000 følgere op, og vi har haft en stigning i onlinesalg på 1.700 procent," forklarer Frederik Giese.

Med et stort salg online og til forhandlere i udlandet har Scootworld ikke været hårdt ramt af coronakrisen. Det var langt hårdere for dem, da computerspillet Fortnite pludselig tog børn og unge med storm i 2017, husker han.

"Der var folk bare ikke udenfor."

Endnu større potentiale

Ni år efter butiksåbningen har brødrene Giese fortsat fuldt fokus, og storebror Frederik ser ingen grund til at ændre det.

"Vi har så stor en viden indenfor det her område, og der er stort potentiale for at føre det endnu videre. Jeg har ingen planer om at skulle lave noget andet," fortæller han.