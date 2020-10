"Bare det at melde ud, giver større selvværd - uanset modtagelsen. Hvis jeres forhold er blevet koldt og formelt, har du heller ikke lige så meget at miste, og det lyder som en relation, som er værd at kæmpe for," skriver Marie Brixtofte. Illustration: Katrine Quorning

Brixens Brevkasse: Søstre-forhold ændrer sig ikke lige pludseligt og uden grund

20. oktober 2020

Kære Marie

Jeg har altid haft et supertæt forhold til min storesøster, hvor hun var måske en 'underdog' i forhold til mit liv, som på overfladen var et superliv på første klasse med lækker villa og sommerhus. Men pludselig føler jeg, at nu hævner hun sig lidt, kommer med stikpiller, og vores forhold er blevet meget formelt og koldt!

Mit spørgsmål til dig er: Har hun været jaloux uden at vise det i alle de år - og mon hun pludseligt ikke vil mig mere?

Venlig hilsen lillesøsteren

Tak, fordi du skriver ind. Det lyder ikke rart, at du føler jeres forhold er blevet formelt og koldt, især når I har haft et supertæt forhold.

Jeg får ondt af dig, men også af hende. Bitterhed er en giftpil, som ikke kun rammer modtageren, men også afsenderen. Hvis du bare lader det fortsætte, som det er, er jeg nervøs for, det vil gå endnu mere ud over jeres forhold. For hun skammer sig helt sikkert over sine stikpiller (som tærer på hendes selvværd), og du får ikke sagt fra og passet på dig selv (som tærer på dit selvværd).

Forhold ændrer sig ikke lige pludseligt og uden grund. Måske du kan tænke tilbage på, hvornår jeres forhold sidst var supertæt og hvornår, det så føltes formelt og koldt? Nøglen ligger derimellem. Det kan være noget mellem jer, men det kan også være noget i hende.

Jeg bliver nysgerrig på, om der er sket noget i hendes liv, som kan have betydning? Nu ved jeg ikke, hvor gammel du og din søster er, men kan det falde sammen med noget stort for hende, f.eks. at børnene er flyttet hjemmefra, jobskifte eller overgangsalderen? Måske er det noget i hende, som slet ikke har med dig eller jer at gøre.

Men det kan også være noget mellem jer: har I haft et skænderi, mistet et familiemedlem, har du fået børnebørn, hvor hun ikke har fået nogen? Vi kan tænke længe over hundrede forskellige grunde, men det kommer hele tiden tilbage til det samme svar: kun din søster ved det.

Når I har været supertætte, så har I et godt fundament for at tale sammen. Hvis det er svært for dig at fortælle hende, hvordan du har det - for sådan noget er svært for de fleste - så skriv alle dine tanker ned i et brev.

Brevet kan du bede hende læse, mens I er sammen, og hvis det er for svært, så send det. Skriv det med kærlighed. Om alt hvad du satte pris på, da I var tætte, men også hvad du oplever nu, uden at pege fingre.

Brevet kan starte en samtale mellem jer om, hvad I hver især oplever og hvad I hver især ønsker for jeres forhold.

Ligegyldigt hvordan brevet bliver modtaget, så hold fast i, at det er skrevet med kærlighed og netop fordi, du vil hende. Bare det at melde ud, giver større selvværd - uanset modtagelsen. Hvis jeres forhold er blevet koldt og formelt, har du heller ikke lige så meget at miste, og det lyder som en relation, som er værd at kæmpe for.

Husk, at selv hvis hun er jaloux nu, så er det ikke ensbetydende med, at hun har været det alle årene. Eller at hun ikke vil dig mere. Ingen kan tage den gode tid, som I allerede har haft, fra jer.

Jeg ønsker dig held og lykke, og så ønsker jeg, at du må finde modet til at (skrive brevet og) tage samtalen - jeg tror ikke, det er noget, du vil fortryde.

Kærlig hilsen Marie