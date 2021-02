Brinkmann og jordomsejler gæster biblioteket online

De færreste mennesker går gennem livet uden at støde ind i en større eller mindre krise. Om end den er livsomvæltende eller kun forårsager nogle ridser i lakken, er den en del af det at være til.

Men hvordan betragter vi livskriser i vores kultur i dag? Hvordan forvalter vi de store og små kriser, der rammer os, når vi lever i en tid, hvor det er populært at kalde et problem for en udfordring? En tid, hvor jagten på personlig udvikling har en tendens til at tage patent på mangt og meget i menneskelivet.