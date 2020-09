Send til din ven. X Artiklen: Brevkassen På Brixen: Et afgørende vendepunkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brevkassen På Brixen: Et afgørende vendepunkt

Et jobskifte har udløst en større krise hos en læser, der efterlyser hjælp til at komme videre

Villabyerne - 13. september 2020 kl. 11:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Marie.

For kort tid siden skiftede jeg job, hvilket jo altid er en meget stor beslutning. Det, som de fleste nok frygter i den situation, er blevet virkelighed for mig: jeg er ikke glad. Jeg kan ikke sætte fingeren på præcist, hvad det er, der gør det, men jeg kan bare mærke, at jeg ikke er glad.

Situationen har bragt mig ud i en større krise, hvor jeg kommer i tvivl om, hvad jeg egentlig er god til og egentlig brænder for. Jeg føler mig lidt tabt i det hele og kan ikke finde ud af, hvordan jeg kommer ind til kernen af, hvad mit mål her i livet er.

Mit ønske er nok at få nogle redskaber til at analysere min egen situation. Jeg ved, at den slags ikke bare kommer "off the shell", men kan du give nogle anbefalinger til metoder eller lignende?

Svar fra Marie Kære du.

Tak for din ærlighed. Det lyder virkelig hårdt og angstprovokerende, at du føler dig tabt i det hele, og at du er blevet i tvivl om hvad du egentligt er god til. Sådan en tvivl kan nemt starte en ond spiral, hvor man bliver i tvivl om alt: hvad ved jeg overhovedet? Hvad kan jeg egentligt? Måske alle mine tidligere successer faktisk bare var rent held, osv.?

Jeg ved ikke, om du kan genkende det, men hvis du kan, kan det handle om, at dit selvværd er lavere end din selvtillid. Her gælder det om at arbejde på selvværdet.

Redskaberne er at blive mere omsorgsfuld over for sig selv, at sige mere fra, at øve sig i at mærke sine behov og at turde udtrykke dem, at blive bedre til at dele sine mellemregninger (sige alt det, som rumsterer inden i, også selvom det er ufuldstændigt og i alle retninger), at komme mere i førersædet i sit eget liv og mere væren modsat gøren (dvs. ikke konstant være i gang med at krydse to-dos af på listen, men kigge på havet i fem minuter og gå en tur. osv.).

På Brixen Villabyernes nye brevkasse er med autoriseret psykolog, økononom, forfatter og foredragsholder Marie Brixtofte, som også vil skrive klummer for os.





Marie Brixtofte er 41 år, hun bor i Gentofte med sin mand og tre børn på 7, 8 og 10 år, og hun elsker at skrive og hjælpe andre. Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen ’På Brixen’, især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker.





Du kan skrive til Marie Brixtofte på marie.­l@rsen.net, og du kan læse mere om hende på mariebrixtofte.dk.

Marie Brixtofte er psykolog og er derfor bundet af tavshedspligt. Alle mails vil efterfølgende blive slettet i overenstemmelse med GDPR. Henvendelsen må gerne udgives med navn, men Marie opfordrer til, at den gengives anonymt. Alle kan pt. forvente at få svar, også selvom henvendelsen ikke bliver brugt. Du skriver, at du ønsker redskaber til at analysere din egen situation. Her bliver jeg opmærksom på, at nogle gange, når vi tumler med noget stort og eksistentielt, så kan man nemt komme til at slutte sig om sig selv, at forsøge at regne løsningen ud inden i sig selv og på en måde være ret lukket over for input.

Men når man mister sin retning, skal man netop række ud.

Det kan være grænseoverskridende, men også en god øvelse i at vise sig sårbar. Et redskab er derfor at dele dine tanker, følelser og tvivl med dine nærmeste, og hvis du tør, så del også med taxachafføren, med svigerforældrene og gerne også med en coach. Når vi sparrer med andre, kan det hjælpe os til at mærke efter inden i og derved blive klogere på os selv.

I denne proces kan jeg anbefale, at du opsøger coaching-litteratur, feks. Hector Garcias bog om Ikigai. Her kan du få hjælp til at tænke over (og sparre med andre om), hvad du elsker og hvad du ved, du er god til.

Vi kan nemt komme til at vende en dum jobsituation indad og konkludere, at vi ikke er gode nok - men det er vigtigt at vende den udad og tænke lidt over, om man måske er havnet et sted, som ikke opfylder ens krav, ønsker og behov.

Jeg plejer at få mine klienter til at skrive fem vidt forskellige drømmejob ned på papir 1. Dernæst skriver man på papir 2, hvad der er tiltalende ved hvert af disse job. Papir 2 giver nu en rettesnor i forhold til, hvad man skal gå efter.

På samme måde vil coaching-litteraturen indeholde gode øvelser og spørgsmål, som alt sammen kan hjælpe dig til at blive mere afklaret.

Det er ikke rart, at du ikke er glad, men jeg vil slutte med at invitere dig til at have tålmodighed med din krise, den er kommet af en grund, og jeg er overbevist om, at du skal lære noget vigtigt - noget som bringer dig mere glæde og meningsfuldhed på den lange bane.

Vores eksistentielle kriser må og skal ikke løses hurtigt, og det hjælper mig at huske på, at ordet 'krise' er græsk og betyder afgørende vendepunkt.

Kærlig hilsen Marie