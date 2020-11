Send til din ven. X Artiklen: Brevkasse:'Min søsters mand har et alt for stort alkoholforbrug' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brevkasse:'Min søsters mand har et alt for stort alkoholforbrug'

Børn af alkoholikere tager større hensyn til deres forældres behov end deres egne

Villabyerne - 02. november 2020 kl. 10:18 Kontakt redaktionen

Kære Marie.

Min søsters mand har et alt for stort alkoholforbrug. Mine to kære nevøer på henholdsvis 17 og 21 år har for nylig mere eller mindre ubevidst fortalt, at de er bekymrede for ham, for han har nogle fysiske smerter.

De fortæller, at den er helt gal med hans ølmave. Jeg griber bolden og snakker med dem og vil gerne hjælpe dem, for de rækker ud efter mig. Jeg har snakket med dem om, at de skal tage en snak med deres forældre - også selv om det er svært. Fortælle hvor svært, det er at skulle insistere på, at deres far skal have hjælp og gå til lægen.

Jeg kan se på dem, at de allerede frygter snakken, og de siger, det bliver svært, for deres far er så stædig. Min søster undskylder tit deres far med, at han har haft en svær barndom. Min søster har heller aldrig talt med dem om vores mors, altså deres mormors, alkoholproblem.

Hvis ikke de kan tage snakken, og måske også hvis de kan, vil du så råde mig til at tage en snak med min søster og hendes mand? Eller skal jeg tage den sammen med nevøerne og være deres ryg? Kan du hjælpe?

Bedste hilsner "moster"

Svar fra Marie Kære moster.

For det første bliver jeg meget lettet over, at dine ne­­vøer har dig og at de tør åbne op for problematikken. Det er nemlig sådan, at 40 procent af alle unge og voksne mellem 15-35 år, hvis forældre drikker for meget, aldrig snakker med nogen om det. Yderligere 20 procent taler kun med en søskende om det. Så at de vælger at åbne op over for dig er stort og vigtigt og en bold, jeg godt kan forstå, du gerne vil gribe og gribe rigtigt.

Når man har en far, der drikker for meget, og en mor, som undskylder ham, og som ikke tør være ærlig om deres mormors misbrug, så vil børnene have lært, at de skal tage større hensyn til deres forældres behov end deres egne behov.

At begynde overhovedet at tillade sig at lufte sine bekymringer, at udtrykke sine behov eller endda stille krav, kan være så grænseoverskridende og fyldt med så meget angst og dårlig samvittighed, at sådan en samtale muligvis ikke kommer til at ske. Så en opmærksomhed til dig om, at det kan være for stort et skridt for dine nevøer.

På Brixen Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen ’På Brixen’, især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker.





Du kan skrive til Marie Brixtofte på marie.­

Marie Brixtofte er autoriseret psykolog, økononom, forfatter og foredragsholder. Hun bor i Gentofte med sin mand og tre børn på 7, 8 og 10 år, og hun elsker at skrive og hjælpe andre.





Marie Brixtofte er psykolog og er derfor bundet af tavshedspligt.

Alle mails til hende vil efterfølgende blive slettet i overensstemmelse med GDPR. Henvendelsen må gerne

udgives med navn, men Marie opfordrer til, at den gengives anonymt.

Alle kan pt. forvente at få svar, også selv om henvendelsen

ikke bliver brugt. Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen ’På Brixen’, især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker.Du kan skrive til Marie Brixtofte på marie.­ l@rsen.net Marie Brixtofte er autoriseret psykolog, økononom, forfatter og foredragsholder. Hun bor i Gentofte med sin mand og tre børn på 7, 8 og 10 år, og hun elsker at skrive og hjælpe andre.Marie Brixtofte er psykolog og er derfor bundet af tavshedspligt.Alle mails til hende vil efterfølgende blive slettet i overensstemmelse med GDPR. Henvendelsen må gerneudgives med navn, men Marie opfordrer til, at den gengives anonymt.Alle kan pt. forvente at få svar, også selv om henvendelsenikke bliver brugt. Jeg går ud fra, at de selv ønsker at snakke med forældrene? Vil det være nemmere, at de kun snakker med moren eller kun med faren? Ønsker de at tage samtalen alene, eller vil de helst have, du er med? Hvordan ønsker nevøerne, at du hjælper dem? Måske de gerne vil have, at du tager snakken med deres mor og far, så de ikke selv behøver?

Jeg er stor tilhænger af, at du får involveret dem så meget som muligt i dine tanker, så de kan rådgive dig til, hvordan du hjælper dem bedst.

En anden vej at gå, er at få dem ind til TUBA (Terapi for Unge som er Børn af Alkoholikere) til en visitations-samtale, hvor de sammen med terapeuten (og dig eventuelt) kan snakke om, hvordan man tager sådan en samtale og hvordan, de kan samle mod og passe på sig selv.

Så svaret er: Du skal være deres ryg, men kun dine nevøer ved, hvordan sådan en ryg ser ud. Selvom det altid burde være sådan, at forældre skal tage sig af børnenes behov, følelser og tanker - er det desværre i familier med alkohol (og dysfunktion) helt omvendt.

Så noget af det vigtigste, du kan gøre, gør du allerede: du kan være den voksne omsorgsperson, som de kan læsse af på.

Held og lykke til dem og til dig.

Kærlig hilsen Marie

relaterede artikler