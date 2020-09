Send til din ven. X Artiklen: Brevkasse På Brixen: 'Der findes ingen god løsning' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brevkasse På Brixen: 'Der findes ingen god løsning'

Psykolog Maria Brixtofte skal i denne uge forholde sig til et dilemma om en psykisk syg far, der drikker

Villabyerne - 07. september 2020 kl. 14:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hej Marie. Jeg er pt. i en twilight, om jeg skal mødes med min far og sige 'farvel'.

Jeg har ikke set ham i 5 år, fordi han drikker og er psykisk syg og utilregnelig, men nu har han fundet ud af, hvor jeg bor.

Jeg føler mig klar til at sige farvel, men på den anden side har jeg tænkt, om det er for risky at kontakte ham. Om han vil forstå - respekt og accept ved jeg næsten med sikkerhed er en by i Rusland - men hvis ikke han vil forstå, så hedder det polititilhold.

Den Buddhistiske Bondemand Det siges, at der engang levede en buddhistisk bondemand, som kun ejede en hest. En dag løber hesten bort, og det gør bondemanden trist. Men i det samme kommer naboen.



"Åh din stakkel, det var dog forfærdeligt, at du har mistet din hest."



"Godt eller skidt?" siger bondemanden. "Vi får se."



Der går en uge, og pludselig vender hesten tilbage sammen med tyve vilde heste. Bondemanden løber begejstret ud og får gennet dem alle ind i indhegningen. Straks efter kommer naboen:



"Hvor er du bare heldig, sikke en god ting, der er sket for dig".



"Godt eller skidt?" svarer bondemanden eftertænksomt. "Vi får se."



Dagen efter beslutter bondemanden sig for at sende sin voksne søn ud på folden med vandtrug til de mange heste. Men sønnen bliver sparket voldsomt af en af de vilde heste og brækker benet flere steder. Han kommer måske aldrig til at gå ordentligt igen. Naboen dukker op og siger:



"Åh, sikke en ulykke, det var dog forfærdeligt, at din søn er blevet sparket ned."



Og bondemanden svarer blot: "Godt eller skidt? Hm ... vi får se."



Der går en måned, og der udbryder krig. Alle unge og friske mænd bliver indkaldt til tjeneste med risiko for at miste livet. Bondemandens søn bliver fritaget på grund af benet. Så snart naboen hører dette, siger han:



"Åh, sikke en glæde, det var dog det bedste, der kunne ske."



Bondemanden trak på skuldrene. "Godt? Eller skidt? Tja, vi får se."



Jeg har været ret sikker på, at jeg skulle tage kontakt og sige farvel, men så var der en god ven, som fik mig til at tvivle. Kh fra 'den fortvivlede'

Svar fra Marie Kære 'fortvivlede'.

Sikke et dilemma. Jeg kan godt forstå, du er i tvivl, og derfor er jeg glad for, du har vendt dette med en god ven og at du rækker ud, når du fortsat kan mærke tvivlen. Når du ikke har set ham i 5 år, behøver du ikke at skynde dig med at tage en beslutning, men på den anden side kan det også være utrolig drænende at gå med et dilemma. Måske du mærker 'pendulet', som er den følelse af, at man kan have en hel formiddag, hvor man er sikker på, at man vil det ene, for så om eftermiddagen at mærke pendulet svinge over i den anden grøft, og man er helt sikker på, man vil det andet. Så længe man er i tvivl, vil pendulet svinge, og det er som regel sådan med pendulet, at pludseligt kan man mærke, at det er mere på den ene side end den anden. Der kan man træffe beslutningen, også selvom pendulet stadig går lidt frem og tilbage. For jeg tror, at uanset hvad du vælger, så vil du ikke føle dig helt sikker på, at det er den rigtige beslutning.

Jeg forestiller mig, at du har endevendt begge scenarier, men her får du alligevel mine tanker om fordelene og ulemperne. Det gode ved at mødes og sige farvel, er, at du kommer i førersædet, og det kan reducere din angst og give dig mere selvværd. Et ægte farvel vil måske også kunne give dig plads og rum til at sørge, og derved bliver det nemmere for dig at kunne få 'den gode far' med dig videre i dit hjerte. Ulempen ved at mødes kan være, at han misforstår og tager din kontakt som en invitation. Min erfaring, når klienter går videre med politi-tilhold er, at for nogen kan det både være voldsomt og hårdt, for andre har det givet ro, tryghed og en følelse af kontrol.

Det er altid umuligt at forudsige, hvad der på forhånd er det rigtige valg. Sagnet om den buddhistiske bondemand illustrerer dette så fint. Derfor må vi opgive at forsøge at regne ud, hvad det rigtige er, og i stedet for gå med det, vi føler mest for. Hvis du vælger at se ham, må du mærke efter, om du gør det for din eller hans skyld, og det kan være svært at mærke. Jeg er opmærksom på, at hans behov måske kravler ind i dit dilemma, fordi du nævner, at han drikker. Det er nemlig ofte sådan, at børn af misbrugere kan komme til at tage større hensyn til andres behov end til egne behov.

Jeg ønsker dig held og lykke med, hvad du end vælger. Husk, at du aldrig på forhånd vil kunne regne ud, hvad det 'rigtige' er at gøre - og det er jo lige præcis det, som kendetegner dilemmaer: der findes ikke nogen god løsning.

Omsorg og tanker herfra,

Marie