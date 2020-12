Se billedserie En 75-årig kvinde spørger Marie Brixtofte til råds om sin manglende sexlyst med den kæreste, hun betragter som sin bedste ven. Modelfoto: Adobe Stock Foto: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe

Brevkasse På Brixen: Den usunde dårlige samvittighed skal fejres væk

24. december 2020

Jeg er 75 år og var gift i næsten 40 år i et lykkeligt ægteskab med to børn. Min mand døde desværre for 10 år siden. Min tidligere mand og jeg havde ikke ægteskabeligt samvær de sidste 15 år, men det gjorde os ikke mindre tætte.

For godt syv år siden mødte jeg en anden mand, som også var blevet alene. Vi er meget glade for hinanden, og vi betragter hinanden som hinandens bedste venner. Desværre har han andre ønsker om vort intime samvær, og det er da efterhånden også meget sjældent, at det bliver til mere end at sove i dobbeltseng - jeg har simpelthen ikke lyst mere (de første tre år gik det fint, men så prøver jeg at undslå mig).

Min kæreste siger, at når man er kærester, så er det både psykisk og fysisk. Han er en god elsker, så det er ikke hans skyld, at det ikke bliver til mere.

Håber, du kan give mig et godt råd, uden at vi skal stoppe vore dejlige weekender, for det vil ingen af os undvære.

Kh N.N.

Svar fra Marie Kære N.N. Mange tak for dit modige brev.

Lige nu er I landet i en dårlig kombination af A og B, hvor det lyder som om, han ihærdigt forsøger, men bliver afvist både seksuelt, men også på sine idéer om, hvordan man er rigtige kærester - og hvor du må 'prøve at undslå dig', som helt sikkert skaber dårlig samvittighed og samtidig situationer, hvor det ikke lykkes og hvor du derfor overskrider dine egne grænser.

Det er ikke et godt sted at være for nogen af jer - og derfor er jeg meget glad for, at du skriver ind.

Min erfaring med 'A versus B'-dilemmaer er, at der ofte findes en løsning C, noget som hverken er A eller B. Så mit spørgsmål er: hvordan mon en helt tredje løsning kunne se ud?

Det kan være, I har bedre idéer end mig og eventuelt, hvis I tør, snak med jeres gode venner om det. Da jeg har meget begrænset kendskab til jer, kan det nemlig være, at mine idéer til C ikke kan bruges, men jeg prøver alligevel.

Ville det mon hjælpe, hvis han stopper med at forsøge og accepterer, at man kan være kærester på en anden måde, når man er over 75 år, men til gengæld tager du så initiativ, så snart dit trafiklys er gult (man behøver ikke vente, til det er grønt), og eventuelt tilfredsstiller ham på anden vis en gang imellem, når dit trafiklys er rødt?

Kunne det hjælpe, hvis han får lov til at få en elskerinde i hverdagen, mens I fortsætter jeres tosomhed og gode weekender? Boede du i USA, ville en løsning C også kunne være viagra for kvinder, men de er desværre endnu ikke godkendt i Danmark.

Hvis du lider af dårlig samvittighed ved ikke at kunne give ham det, han ønsker, så kan du med fordel bruge high-five modellen.

Vi kan nemlig føle dårlig samvittighed, både når vi har gjort noget forkert og når vi har prioriteret vores egne behov. Den sunde dårlige samvittighed, vi føler, når vi har gjort noget forkert (f.eks. bagtalt nogen eller vrisset af nogen), den skal vi mærke, og den skal vi reagere på: vi skal korrigere, dvs. stoppe med at gøre det forkerte.

Men den usunde dårlige samvittighed, vi kan føle, når vi netop har prioriteret vores egne behov (og ikke gjort noget forkert), den skal fejres væk - dvs. ring til en veninde og fortæl, hvor flot det er, at du har prioriteret dine egne behov og ikke overskredet dine grænser og få en telefon-high-five af hende. Jo mere, vi får fejret den usunde dårlige samvittighed, jo mere vil den forsvinde.

Hvis hans følelse af værdi er bundet op på at føle sig begæret, så vil det hjælpe med en elskerinde, men også at få arbejdet med sit selvværd (det er aldrig for sent).

I ønsker begge at forsætte jeres dejlige weekender sammen - hold fast i dem, og så håber jeg, I finder en vej, som er holdbar for jer begge.

Kærlig hilsen Marie

