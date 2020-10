Se billedserie 'Vi aner ikke, hvad der er på spil hos den, der retter kritik, men vi ved, at det 90 procent handler om dem. Du har bare gjort et eller andet (10 procent, som sætter noget i gang hos den anden,? skriver Marie Britofte i sit svar til kvinden, der kalder sig ?Den sarte'. Modelfoto: Adobe Stock Foto: domoskanonos - stock.adobe.com

Brevkasse: 'Mine veninder taler meget om, hvor sart jeg er blevet'

'Når mennesker kritiserer, så handler det 90 procent om dem og 10 procent om det, de kritiserer,' skriver Marie Brixtofte i sit svar til 'den sarte'

Til psykolog Marie Brixtofte.

Jeg er en kvinde i slut 50'erne, som kom til Danmark som 18-årig. Jeg er blevet mere følsom med alderen og kan ikke længere acceptere, at man kritiserer min religion eller mit land! Det, som jeg tog for sjovt før i tiden, får mig til at koge i dag, og det gør, at mine veninder taler meget om, hvor sart jeg er blevet og hvor meget, jeg er begyndt at passe på mig selv, så jeg føler, at det ærlige spontane forhold har taget lidt skade, ikke i overfladen, men i dybden! Skal jeg bøje mig?

Venlig hilsen den sarte

Svar fra Marie Kære du (jeg har ikke lyst til at kalde dig sart)

Et meget vigtigt dilemma, fordi du på den ene side gerne vil passe på dig selv, og på den anden side gerne vil passe på dine relationer - et skisma, jeg tror mange kan genkende sig selv i.

Med alderen får man som regel mere selvværd, dvs. man bliver bedre til at mærke sine behov, at udtrykke sine behov, at sige fra og at passe på sig selv. Det, du beskriver som "mere følsom med alderen", handler netop om dette, at du er blevet bedre til at mærke dine behov.

Huleteorien siger, at vi mennesker har levet i tusinder af år som hulemennesker, og dem der var gode til at overleve, fik børn og gav generne videre. Det er eksempelvis derfor, de fleste voksne mennesker i dag er bange for at gå i en mørk skov om natten, uden at de kan forklare, hvad de er bange for (de hulemennesker, som ikke var bange, blev spist af sabeltigere og fik aldrig børn).

Fra huleperspektivet skal vi huske, at når vi er unge, så er der ikke noget vigtigere end at passe ind med sine jævnaldrende: en sigen-fra kunne betyde eksklusion, som ville betyde døden for en huleteenager.

Så udover, at du måske var dårligere til at mærke dine behov, da du var 18 år, så var det også livsnødvendigt for dig at passe ind og knytte bånd med jævnaldrende, især når du kom til et helt andet land.

Hvad gør du så nu, hvor du kan mærke dit behov for, at man ikke taler dårligt om dit ophavsland eller din religion, og hvor du synes din sigen-fra er gået ud over dine relationer?

Jeg synes ikke, du skal bøje dig, men i stedet snakke med veninderne om, at du ikke er sart. Fortælle dem, at du blot nu kan mærke dine behov, nogle behov, du måske ikke har kunnet mærke før og som du måske også har undertrykt, fordi du så gerne ville jeres relationer.

Fortæl dem, at du værdsætter, de passer på dig, men at de heller ikke skal passe så meget på, at det går ud over ærligheden og spontaniteten. Så må de hellere en gang imellem komme til at være klodsede, og så skal du nok sige fra med humor og med kærlighed.

Det kan hjælpe dig at huske på, at intet er personligt, heller ikke mod dit land eller din religion. Når mennesker kritiserer, så hander det 90 procent om dem og 10 procent om det, de kritiserer. Hvis en veninde bliver sur over, du kommer for sent, så afslører det, at veninden enten selv er bange for at komme for sent, bliver ængstelig eller føler sig afvist, når andre kommer for sent, har haft forældre som skældte hende ud, når hun kom for sent, etc.

Vi aner ikke, hvad der er på spil hos den, der retter kritik, men vi ved, at det 90 procent handler om dem. Du har bare gjort et eller andet (10 procent), som sætter noget i gang hos den anden. Inden for psykologien kalder man det, at man skal lytte med sine "90/10 ører".

Håber, det lykkes med både en kærlig snak og dine "90/10-ører" - for når du lytter med de ører, så vil du blive mindre ramt og derfor "koge" mindre, og det vil gøre det nemmere for dig at sige fra med kærlighed og humor, som igen vil gøre dem mindre bange for at støde dig.

Held og lykke og kærlig hilsen Marie

