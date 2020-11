Se billedserie Motivation kommer af meget andet end penge, skriver Marie Brixtofte. Modelfoto

Brevkasse: Man behøver ikke at sætte prisen op, bare fordi man kan

23. november 2020

Kære Marie. Jeg underviser i sprog og ved, at eleverne er superglade for det. Mit dilemma er, at jeg er så beskeden, at jeg ikke tør hæve prisen, selvom jeg ved, at de synes, det er en fair pris - endda lidt billigt. Hvad skal jeg gøre?

Bedste hilsner A.K.

Svar fra Marie Kære A.K.

Tak for din mail. For det første hæfter jeg mig ved, at du VED, at eleverne er superglade for din sprogundervisning og at du VED, at din pris er fair og endda billig; det må føles rart ikke at være i tvivl om elevernes glæde og din pris.

Hvis man bruger klassisk økonomisk teori om udbud og efterspørgsel, ville du kunne forvente, at nogle elever ville falde fra til de hævede priser, men hvis du er ok med det, så ville du nok tjene det samme som nu, blot på mindre tid.

Det kan dog også være, at hævede priser ville resultere i flere kunder. Det kaldes 'giffen-good effekten' og sker, fordi prisen signalerer kvaliteten for nogle særlige varer ("giffen-goods"), og derfor vil efterspørgslen faktisk stige, når priserne stiger.

Vi ved ikke på forhånd, hvilken kurve din eventuelle prisstigning vil følge, men min pointe er, at hvis du hæver prisen, vil du enten få færre klienter, men mere tid og samme løn, eller du vil blot få mere løn. Altså fra en økonomisk vinkel er det det rationelle at gøre.

Men det er her, psykologien kommer ind. Det er dog ikke altid, vi skal hæve prisen, selvom vi kan. Så først og fremmest vil jeg kigge lidt på din motivation og din "løn".

Lønnen er nemlig ikke bare penge, men kan også være det, at du kan se, at dine elever rykker sig, udvikler nye færdigheder og bliver taknemmelige; det at du laver noget meningsfyldt; det at du har noget at lave eller bevarer gode relationer med elever, du måske har kendt længe.

Marie Brixtofte er autoriseret psykolog, økonom, forfatter og foredragsholder.

Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen 'På Brixen', især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker.

Du kan skrive til Marie Brixtofte på marie.­l@rsen.net eller til @mariebrixtofte på Instagram, og du kan læse mere om hende på mariebrixtofte.dk. Så mit spørgsmål bliver: hvad motiverer dig? Hvorfor føler du, at du bør hæve prisen (udover bare fordi du kan)?

At hæve prisen kunne få dig til at føle dig mere værd, give dig større motivation for at yde en indsats i undervisningen og måske endda højne elevernes motivation (man knokler mere for noget som koster, end for noget som er for billigt). Men at hæve prisen kunne også få dig til at føle præstationsangst og nervøs for, om der var nogen, som faldt fra.

Du skriver, at du føler dig beskeden, så jeg får en fornemmelse af, at - selvom du godt ved, at de er glade for undervisningen og synes, at prisen er fair/billig - så mangler du indre knager til at hænge ros på og derfor bliver konstant i tvivl, om det nu alligevel er godt nok, eller om du kan blive ved med at være god nok.

Her kan du måske bruge begrebet "bronze-accept": du har kun kontrol over din indsats og ikke over deres oplevelse. Du kan sørge for altid at levere en guld-indsats, men så må du også acceptere, at resultatet nogen gange bliver guld, nogen gange sølv og nogen gange bronze. Og at bronze-undervisning også er ok en gang imellem. Også til højere priser.

Hvis det var mig, så vill jeg bruge "ny-klient-modellen". Her hæver du ny-prisen (prisen for nye elever) til det niveau, der er markedspris (lad os sige fra 250 kr. til 500 kr.). Samtidig fortæller du dine eksisterende elever om den nye pris, men giver dem en fair discount, fordi de er dine eksisterende kunder (f.eks. fra 250 kr. til 300/350 kr.).

På den anden side, hvis du i virkeligheden er tilfreds med den pris, du tager og de elever du har, og motivationen ikke er penge, så husk at du ikke behøver sætte prisen op, bare fordi du kan.

Kærlig hilsen Marie