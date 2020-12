Brevkasse: Det er ikke altid, vi kan bryde fri fra gamle minder og gamle roller

Udover et terapeutisk forløb anbefaler Marie Brixtofte den kvindelige spørger, at hun skriver breve til sine forældre og sin søster. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Lorenzo Antonucci/loreanto - stock.adobe.com

15. december 2020

Hej Marie. Jeg er flyttet tilbage til barndomsbyen efter mange år i København. Tilbage til barndomshjemmet og minderne, gode/dårlige, for at finde svar og tilgivelse.

Forældrene har jeg passet i deres sidste uger, inden de gik bort grundet sygdom.

Jeg er i proces med at starte på en frisk, etablere et nyt hjem / mit liv. Jeg nikker genkendende til dine senfølger og overlevelsesstrategier - svigt, skuffelse, manglende anerkendelse og følelsen af ikke at være blevet set; og jeg føler, jeg ubevidst har været domineret af søster og mor.

Er det en god idé at være flyttet tilbage i orkanens øje?

Hvorledes bliver jeg hel? Hvordan undgår jeg de mørke tanker, der gør mig handlingslammet?

Hvorledes sætter jeg mig fri af familiens ubevidste bånd?

Venlig hilsen hende, der gerne vil tilgive

Svar fra Marie Kære du, som gerne vil tilgive.

Tak for dit ærlige og modige brev. Som du selv giver udtryk for, så står du et sted, hvor der virkelig er mulighed for en oprydnings- og en helingsproces.

Jeg kan ikke lade være med at få lyst til at stille dig hundredevis af uddybende spørgsmål, f.eks. hvad får dig til at tænke, at det ikke skulle være en god idé at være flyttet tilbage; hvad vil det i din optik sige at blive hel; hvordan vil du vide, når du er blevet hel; hvad handler de mørke tanker om; hvordan gør de dig handlingslammet; hvordan ser dit liv ud, når du er fri af "familiens ubevidste bånd", osv.

Der er så meget, som kunne udfoldes, og derfor burde du bruge dit nye ståsted som udgangspunkt for et terapeutisk forløb. Og her mener jeg ikke "burde" som en løftet pegefinger, men som en gave - en unik mulighed, der ligger lige foran dig.

Om noget er en god idé eller ej, ved vi aldrig på forhånd. Vi ved det kun retrospektivt. Du er flyttet hjem for at finde svar og for at tilgive, og så er min umiddelbare tanke, at så skal du give det projekt en ordentlig chance. Giv det f.eks. ét år, samtidig med du går i terapi, og hvis du så om et år stadig har en fornemmelse af, at du ikke har fundet svar eller tilgivelse, og du ikke har fået det bedre, så skal du måske flytte igen.

Det er nemlig ikke altid, vi kan bryde fri fra gamle minder og gamle roller.

Du kan også indgå i en "dialog" med dine forældre og søster, hvor du svarer dine breve for dem, og I på den måde skriver frem og tilbage mellem "hinanden". Med den metode tror jeg, du vil kunne finde svar og måske komme til at acceptere, at nogle svar får du aldrig.

Angående dine mørke tanker: Tanker kan man ikke undgå. Det er ligesom at stå på en perron, hvor vi ikke kan undgå, at togene kommer og går, men vi kan vælge at lade være med at hoppe på toget.

Tanketoget vil typisk have en førervogn, også kaldet en triggertanke. Den skal du have identificeret, så du er mere forberedt, når toget kommer og bedre kan undgå at hoppe på.

Og skulle du komme til at hoppe på, så prøv følgende trick: skift fra indre til ydre fokus. Når vi taber os selv i tanker, mørke eller ej, har vi et ekstremt indre fokus, og hvis det pludseligt ringer på døren, er vores fokus ydre igen, og vi er hoppet af toget.

Det skift til ydre fokus kan du selv gøre, ved at mærke under stolen, du sidder på, er der syninger, er stoffet ru, tæl hjørnerne i loftet, tæl billederne på væggen, osv.

Til sidst vil jeg slutte med at sige, at det er en myte, at alt skal tilgives, før man kan hele eller komme videre. Ikke alt skal tilgives. Og ikke alt har man lyst til at tilgive. Det betyder ikke, at man ikke kan slå en streg i sandet og give slip på det. Tilgivelse er ikke et mål i sig selv, men målet må være, at det ikke længere skal tynge dig og spænde ben.

Held og lykke med din proces.

Kærlig hilsen Marie