Brevkasse: Det er en myte, at børn skal lære at drikke derhjemme

Kære Marie

Jeg skal til forældremøde i 8. klasse, hvor vi skal snakke alkohol - hvad bør jeg synes om emnet? Det er svært, fordi min søn er en af de yngste i klassen.

Venlig hilsen, en far

Svar fra Marie Kære "en far"

Det er et supergodt spørgsmål og noget, jeg har ændret holdning til, efter jeg er blevet psykolog, fordi jeg har måttet forholde mig til forskningen på området.

Alkohol er et vanedannende organisk opløsningsmiddel, som jeg sådan set ikke har noget imod, at voksne bruger, så længe det nydes og ikke overforbruges, og så længe vi som samfundsindivider tager ansvar for at drikke på en måde, som belaster sundhedsystemet mindst muligt (dvs. ikke mere end syv og 14 genstande om ugen hhv. for kvinder og for mænd).

Hjernen er ikke færdigudviklet, før man når 20'erne, og jo før de unges ufærdige hjerner bliver oversvømmet med alkohol, jo større er sandsynligheden for, at de kommer ud i et senere misbrug, og jo større er skaden i form af nedsat hukommelse og indlæringsevne.

Sundhedsstyrelsen har en stærk anbefaling om, at vi som forældre bør gå efter, at de unge får alkoholdebut efter de fylder 16 år. Statistikken viser, at unge, der ikke drikker alkohol, har mindre risiko for at begynde at ryge og eksperimentere med stoffer og er mindre udsatte for ulykker, slagsmål, konflikter og andre negative hændelser i festmiljøet.

Unge, der ryger eller drikker alkohol, er ca syv gange så tilbøjelige til at prøve hash, når lejligheden byder sig, som unger, der ikke ryger eller drikker. Så hvordan udskyder vi de unges debut?

Det er en myte, at børn skal lære at drikke derhjemme, for forskning viser, at børn, der får tilbudt alkohol derhjemme af deres forældre, begynder at drikke tidligere, og de drikker mere, når de er ude - sammenlignet med børn, som ikke har fået alkohol hjemme.

Forskningen viser også, at børn drikker mindre, hvis deres forældre tydeligt siger, at de først kan drikke alkohol, når de bliver 16 år - sammenlignet med børn, hvis forældre accepterer, at de drikker tidligere. Her er det vigtigt, at sådan en regel formuleres som omsorg.

Dernæst er det vigtigt, at vi kigger på vores egne vaner som forældre. Unge drikker mere, hvis deres forældre drikker hver dag, eller hvis de oplever deres forældre fulde. Anbefalingen fra sundhedsmyndighederne er, at vi som forældre bør drikke alkoholfrit de fleste af ugens dage.

Når du skal til forældremødet, kan jeg anbefale, at I diskuterer ét år af gangen. Snak kun om, hvad der skal ske i 8.klasse, og forhåbentligt kan I blive enige om, at det i 8. klasse hedder nul alkohol.

Jeg kan anbefale, at du sender to rapporter ud til klasseforældrene inden mødet, 'Dit Barns Festkultur' (Sundhedsstyrelsen, 2011) og 'Unges Alkoholkultur - et bidrag til debatten' (Vidensråd for forebyggelse, 2019), begge kan googles nemt.

Her vil du se, at unge i Gentofte Kommune er særligt udsatte, da kulturen desværre er sådan i vores by, at unge fra Gentofte, sammenlignet med gennemsnittet af unge i hele Danmark, både drikker en del mere og binge-drikker dobbelt så meget.

Binge-druk betyder, at der indtages mere end fem genstande ved én given lejlighed, og det er her, kroppen tager skade; binge-druk er blandt andet forbundet med mindre hippocampus, hjernelapper og grå substans og dårligere kognitiv funktion.

At din søn er en af de yngste i klassen, vil nok gøre, at din søn kommer til - aldersmæssigt - at drikke før vennerne. Det må du snakke med ham om, og måske kan du incentivere ham til at udskyde og udskyde, fest for fest; for hver måned han udskyder, er godt givet ud på den lange bane.

Held og lykke med det, både med klasseforældrene og med din søns debut.

Kh Marie