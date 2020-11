Send til din ven. X Artiklen: Brevkasse: Der er altid en grund til, at et brændt barn skyer ilden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brevkasse: Der er altid en grund til, at et brændt barn skyer ilden

Villabyerne - 09. november 2020 kl. 09:09 Kontakt redaktionen

Kære Marie. Jeg har en dejlig kæreste, men i starten af vores forhold blev han meget draget af opmærksomhed fra andre kvinder. Selvom han er blevet god til ikke at blive suget ind i sine gamle vaner, så er det som om, jeg stadig ubevidst er urolig, når vi går ud. Hvordan kan jeg få overbevist mit nervesystem om ikke at være bange? Kh S

Svar fra Marie Kære S.

Tak for dit spørgsmål. For det første er jeg glad for at høre, at du har en kæreste, som både er dejlig, og som også er god til ikke at blive suget ind i gamle vaner.

Det er nemlig ikke altid nemt at ændre vaner, især fordi vores gamle vaner ofte er etableret og fastholdt, fordi de udfylder noget, vi ikke fik nok af i barndommen. Hvis han selv er træt af at have dette behov, kan han med fordel arbejde på sit selvværd, således han begynder at give sig selv mere opmærksomhed.

Sådan en forandring i ham ville højst sandsynligt hjælpe dit nervesystem med at falde til ro. Men desværre kan vi ikke forvente, at andre mennesker omkring os vil ændre sig, så derfor vi jeg kigge lidt på, hvad du kan gøre, helt uafhængigt af ham.

Det er ikke for sjov, at man siger "brændt barn skyer ilden". To psykologer (Gotmann og Levenson) fandt ud af, at i et parforhold, så skal der fem gode oplevelser til for at opveje én dårlig oplevelse, noget de kaldte "the magic relationship ratio".

Jeg ved ikke, hvor mange dårlige oplevelser du har haft med, at han blev draget af opmærksomhed fra andre kvinder, men jeg tænker, det er mere end én. Det tal skal så ganges med fem, og jeg kan også forestille mig, at i denne corona-tid, hvor fester og sociale arrangementer er aflyst og udskudt, så har du ikke nået at opleve de opvejende gode oplevelser.

Når den tid kommer, og de gode oplevelser sættes i banken, burde det også kunne få dit nervesystem i ro.

Det er dog vigtigt at pointere, at hvis du har haft et liv med traumer og/eller uforudsete negative hændelser, så kan det være, at du lever med et overaktivt nervesystem. For at give et sammenligningsgrundlag, så har 59 procent af alle de unge mellem 13 og 35 år, som søger psykologhjælp, fordi deres forældre drikker eller har drukket, symptomer nok på PTSD til at kunne få en diagnose.

Der er altså langt flere end vi tror, der lever med et overaktivt nervesystem. Hvis du er en af dem, så skal der mere til end fem positive oplevelser per én negativ, og så skal du samtidig sætte ind på, at dit nervesystem bliver mindre aktivt generelt.

Udover at få sovet otte timer hver nat (uden hjælp fra alkohol eller sovepiller) og få spist sund og varieret kost, og få rørt sig hver dag, så hjælper det at opholde sig i naturen. Det hjælper også at dyrke kroppens eget antistress-hormon oxytocin, som frigives ved orgasme og ved berøring, f.eks. massage og kram både af andre, men også af puder og træer - og frigives endda, når du aer dig selv på armen.

Afslutningsvist vil jeg - uden at jeg kender dig - vove at komme med en lille hypotese, noget som du kan tænke over: Måske handler din nervøsitet også om kontroltab? Alt for ofte bruger vi mennesker en masse tid og energi på at forsøge at kontrollere og bekymre os om noget, som er uden for vores kontrol, og det i sig selv kan give ængstelighed. For det er en umulig opgave.

Så selv om det er svært, vil jeg invitere dig til at give slip på bekymringerne og stole på din dejlige kæreste, og hvis han så skulle falde i den gamle vane, så må I tage den derfra - selve det at bekymre sig om det på forhånd vil hverken gøre fra eller til. Det vil derimod kun gøre din livskvalitet en smule dårligere.

Kærlig hilsen Marie