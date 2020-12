En mor har måttet sande, at begge hendes børn har slået hånden af hende, så hun nu heller ikke ser sine børnebørn. Modelfoto: Adobe Stock Foto: missizio01 - stock.adobe.com

Brevkasse: 'Begge mine børn har slået hånden af mig'

08. december 2020

Kære Marie

Jeg er vokset op med alkohol, så jeg har en masse med i bagagen. Men så skete der det, at jeg så min egen datter blive berørt af sin far som 10-årig, mens hun sov.

Denne viden har jeg talt med mine piger om ærligt og kærligt - de har hele tiden set deres far, men ikke sovet hos ham siden dengang (vi blev skilt). Da mine piger fik børn, talte vi igen om det, fordi jeg var bekymret for, at deres børn sov i samme seng som deres far. Derfor valgte de, at børnebørnene ikke sov hos morfar i en periode. Han drikker stadig.

I foråret begyndte børnebørnene på 8 år at sove hos morfar igen. Jeg valgte at handle på min bekymring og kontaktede kommunen. Derfor har begge mine børn nu slået hånden af mig, og jeg har ikke set en eneste af dem siden. Hverken de fire børnebørn eller mine døtre.

Mit spørgsmål... hvis/når jeg får kontakt med dem igen... hvad gør jeg så, tænker du?

Venlig hilsen mor/mormor

Svar fra Marie

Kære 'mor/mormor'.

Sikke en forfærdelig situation, du er havnet i. Det må have været en voldsom oplevelse at se din datter blive berørt af ham, der (sammen med dig) burde passe allermest på hende. Godt du fik sagt fra den gang og at dine piger aldrig sov hos ham efter det. Vi skal nemlig tage ansvar for børnene, og når du er vokset op i et hjem med alkohol, kender du alt for godt, når de voksne ikke tager ansvar.

Jeg bliver nysgerrig på, om du ved, hvorfor børnebørnene begyndte at sove hos morfar igen. Samtidig har jeg også svært ved at forestille mig, at der skulle være en forklaring, som kunne retfærdiggøre, at børn skal sove alene hos en mand, som stadig drikker og som tidligere har begået et overgreb på sit eget barn.

Jeg forestiller mig, at du kontaktede kommunen, fordi dine døtre ikke ville lytte til din bekymring og frygt for, hvad der kunne ske med børnebørnene. Hvis man følger det tankespor, er det ikke uventet, at døtrene slog hånden af dig.

Hvad skal du gøre, når/hvis I får kontakt, spørger du. Lad os lige få underretningspligten ud af verden: Hvis du bliver bekymret for udviklingen og trivslen hos dine børnebørn (eller hos nogle andre børn under 18 år for den sags skyld), så har du borgerpligt til at underrette. Så lad os antage for resten af mit svar, at der ikke er tegn på mistrivsel, når I mødes.

Når vi bliver rådvilde i forhold til, hvad vi skal gøre i en bestemt situation, synes jeg altid to spørgsmål hjælper: 1. Hvad har du lyst til at gøre? 2. Og hvad mon dine døtre har brug for?

Hvis du går med, hvad du har lyst til at gøre, og hvis du har det sådan, at du ikke vil acceptere, at dine døtre vælger, at børnebørnene sover hos morfar, så må du enten sige det til dem eller lade være med at sige det til dem og så leve med, at de træffer et valg, som du ikke kan acceptere.

Du kan også høre dine døtre, hvad de har brug for, at du gør. I princippet bør forældre altid tage sig af deres børns ønsker, tanker, følelser og behov, men jeg forstår også godt, hvorfor det har været svært for dig, fordi du har forsøgt at passe på dine børnebørn.

Du nævner selv, at du har masser af bagage med, og sådan noget bagage har det med at spænde ben for en, når man bliver ramt, eller når noget er på spil. Derfor vil mit forslag være, at du og døtrene starter op i familieterapi, så I alle kan få hjælp til sammen at finde den bedste vej at gå fremad i jeres relation.

Jeg håber, du får kontakt til dem, og hvis ikke du allerede har gjort dette, så ville jeg i ventetiden skrive et kærlighedsbrev til dem med tilbud om at få kontakt og få professionel hjælp til jeres relation. Selvom børn er vrede, og selvom de afviser din anmodning, har børn - uanset alder - altid brug for, at deres forældre kæmper for kontakt og aldrig giver op.

Tanker og omsorg,

kærlig hilsen Marie

