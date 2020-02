Bratsch spiller Bach i Jægersborg Kirke

Nu har du muligheden for at høre en lidt speciel koncert med Bach. Bach skrev denne musik til det specielle instrument bratsch.

Johann Sebastian Bach er kendt som organist, men han spillede også andre instrumenter som for eksempel violinens storebror: bratschen.

Omkring år 1740 skrev han tre sonater for cembalo og gambe, alle mesterværker i den kammermusikalske genre. Musikken må have glædet Bach i en grad, så en af sonaterne blev omarbejdet til genbrug i Matthæuspassionen, og en anden omformet til en version for to traversfløjter.

Det er en del af denne musik, som du kan høre 23. februar.

Der er gratis adgang.

kapp