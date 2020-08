Brassband på Bellevue Teatret

Lyngby-Taarbæk Brass Band er klar til at blæse den kommende sæson i gang. Det sker med en koncert den 16. august kl. 15 på Bellevue Teatret i Klampenborg.

Også denne gang vil han helt sikkert ikke kunne lade flyglets tangenter være, for Johannes Langkild er en rigtig habil pianist. Hvad mange måske ikke ved.

Sanger, entertainer og musicalskuespiller Jesper Lundgaard, der midt under coronakrisen fyldte 50 år, synger for.

Han skulle ellers have fejret den runde dag på turné med ABBA-musicalen 'Mamma Mia', men den blev jo i lighed med stort set alt andet aflyst.

Men nu er der mulighed for at komme til en to timers lang koncert med ham. Og altså med nabokommunens brassband.