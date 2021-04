Brand i skur var formentlig påsat

Alarmcentralen fik tirsdag klokken 17.50 anmeldelse om, at der var brand i et fritliggende skur i en haveforening på Ordrup Jagtvej.

Nordsjællands Politi har en formodning om, at branden var påsat, idet der var indikationer af, at et bål var blevet tændt på en stol op ad skuret. Hertil kommer, at et vidne kort inden, at branden brød ud, havde set en dreng løbe fra stedet, oplyser Nordsjællands Politi. jbl