Brand i container på Ordrupvej

Klokken 02.07 natten til onsdag indløb der anmeldelse om brand i en container på Ordrupvej. En patrulje kørte til stedet, hvor de konstaterede, at der ikke umiddelbart var fare for spredning af ilden, idet containeren stod i det fri på en parkeringsplads.

Branden formodes at stamme fra en gløderne fra en cigaret, som sandsynligvis har fået antændt noget byggemateriale i containeren.

Det oplyser Nordsjællands Politi.