Brand i Klampenborg og hærværk i Charlottenlund

Her er det seneste døgns hændelser fra politiet døgnrapport

Ifølge en anmeldelse, som indløb søndag klokken 19.57, var der brand i en container i det fri på Strandvejen. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor det dog hurtigt kunne konstateres, at der var tale om noget affald, som var kommet i kontakt med en varm grill, hvorfor der var opstået en smule ild. Det blev hurtigt slukket, og der var ingen fare for spredning.

Hærværk i Charlottenlund

Klokken 21.23, var en mand i starten af 20’erne ifølge en anmeldelse i gang med at kaste afspærringsplanker ud på vejen fra det vejarbejde, der pågik på Teglgårdsvej. En patrulje kørte dertil for at lede efter manden, men han befandt sig ikke længere på stedet. Det oplyser Nordsjællands Politi.

/steff