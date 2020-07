Bortvist fra Bakken: Drenge stjal mønter fra spillemaskine

Tre drenge på 13, 15 og 15 år fra Gentofte samt en på 14 år fra Farum blev mandag klokken 19.30 taget for tyveri af mønter fra en spillemaskine på Bakken, oplyser Nordsjællands Politi.

De to 15-årige blev sigtet for tyveri, og for alle fire gælder det, at deres forældre samt de sociale myndigheder er blevet underrettet om sagen.

De fire drenge blev endvidere bortvist fra Bakken og må ikke komme derud igen resten af året. jbl