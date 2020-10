Torsten Ringberg og hans familie var klar til at plante en ny hæk, da en mail tikkede ind i deres e-boks om, at alle former for hegning langs vejen skulle indstilles. Foto: Kathrine Albrechtsen

Borgmester udskyder høring om hække: Uhensigtsmæssig situation for borgerne

Efter rådhuset blev gjort opmærksom på, at høringen om de nye hegnsregler i kommunen falder på et højest uheldigt tidspunkt på året, har borgmester Hans Toft (K) valgt at udskyde høringen til december

14. oktober 2020

5. oktober tikkede et brev ind i alle Gentofte-borgeres e-boks. En ny lokalplan, der ønsker grønne hække frem for mure og faste hegn langs vejen, var sendt i høring frem til 30. november. Indtil lokalplanforslaget var afgjort, måtte der ikke foretages nedrivning eller etablering af nogen former for hegning langs vejen.

Udmeldingen kom som en ubehagelig overraskelse for flere borgere i kommunen, som netop havde fjernet deres gamle hæk og stod klar til at plante den nye. En af dem var Torsten Ringberg.

"Det er yderst irriterende, og det virker noget uigennemtænkt at sætte en høring i gang nu, hvor det er højsæson for at plante hække," siger han, som kender flere, der skulle til at plante hæk og ikke ved, hvilket ben de nu skal stå på.

Ifølge Pernille Friis Larsen, som er medejer af Aldershvile Planteskole, så er det bedst at plante i efteråret eller i foråret, hvor jorden er fugtig og lun.

Frustrationen over høringens timing viderebragte Villabyerne til Gentofte Kommune, og kritikken gjorde indtryk på rådhuset. Kort før redaktionens deadline tirsdag, valgte borgmester Hans Toft (K) at udskyde høringen til december.

"Efter lokalplanforslaget er sendt i høring, har vi modtaget henvendelser, der viser, at borgere er kommet i en helt åbenbar uhensigtsmæssig situation. Jeg indstiller derfor til kommunalbestyrelsen, at vi på kommunalbestyrelsesmødet på torsdag trækker lokalplanforslaget tilbage med henblik på at fremsætte et nyt forslag i december. Indtil da gælder de hidtidige regler for at plante hæk m.m.," skriver borgmester Hans Toft (K) i en mail til Villabyerne.

