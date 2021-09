Michael Fenger vil meget gerne gå i dialog med de oprørte forældre, der har sendt ham et brev. Foto: Kathrine Albrechtsen

Borgmester om klagestorm: Overrasket over omfanget

Borgmester i Gentofte Michael Fenger (K) blev overrasket over, hvor mange forældre, der stod som afsendere på brevet til ham om utilfredshed med forvaltningen på børnehandicapområdet. Han glæder sig over den konstruktive tone

Villabyerne - 15. september 2021

Det var en paf borgmester, der i sidste uge modtog et brev fra 58 forældre, der er gået sammen for at kritisere lange sagsbehandlingsforløb, fejl og det, de oplever som modstand mod forældreinput i Gentofte Kommune.

"Jeg har ikke oplevet, at det var så stort et problem, og derfor var min første reaktion også, at jeg blev overrasket over, at så mange skrev under. Min næste reaktion var, at det var et godt og konstruktivt brev, og det er meget sådan, jeg gerne selv vil tænke; at vi involverer borgerne, også når det bliver svært," siger Michael Fenger (K).

I brevet kommer forældrene med en række forslag til forbedringer, herunder efteruddannelse af kommunens sagsbehandlere, en startpakke med et opstartsmøde for forældre, bedre kommunikation internt i kommunen og en model, hvor bevillinger følger barnet på tværs af forvaltningen, og øger borgerinddragelse med uvildige brugerrepræsentanter.

Michael Fenger vil gerne vente med at drøfte de konkrete forslag, til han mødes med forældrene, men han er glad for, at de selv ønsker at bidrage til, hvordan Gentofte Kommune kan gøre det bedre.

"I virkeligheden er jeg også begejstret over, at borgerne tager det her initiativ, så vi kan få formaliseret et samarbejde. Borgerinput er helt afgørende, for de har mærket de processer, vi har. Det er naturligt, når vi har noget, vores borgere synes er utilfredsstillende, at vi ser på, hvordan vi kan gøre det bedre," siger han.

Hvad er det konkret, I skal gøre bedre?

"Der kan være masser muligheder, men vi skal forstå, hvordan vores forvaltning og lovgivning er, og hvad borgerne oplever. Der skal den her dialog hjælpe til, at vores processer bliver bedre, så vi får nogle bedre forløb. Det skal være klart og tydeligt, hvad der sker, og borgerne skal have en bedre oplevelse, end de har i dag."

En af forældrene siger, at det virker som om, Gentofte Kommune forsøger at holde på ydelserne. Er det rigtigt?

"Det er ikke mit indtryk. Vi skal gøre det, der er rigtigt for børnene, og økonomien skal følge med de tilbud, der er behov for. Det handler om at gøre det rigtige for børnene."

Ankestyrelsen omgør 61 procent af de afgørelser fra Gentofte Kommune, der bliver klaget over, på børnehandicapområdet. Det er over snittet på landsplan og meget mere end i Københavns Kommune...

"Det er et højt tal, og det er ikke godt nok. Udover at vi evaluerer alle sager, der kommer retur fra Ankestyrelsen, så har vi også bedt deres taskforce om et udviklingsforløb. Budskabet er klart. Tallet er for højt."

Et af forældrenes forslag er, at kommunens medarbejdere skal uddannes bedre, så de får mere viden om særligt autisme og ADHD...

"Vi kan diskutere alt åbent, når vi gerne vil forbedre de her processer, og det er vigtigt nu at se på det ovenfra, så vi kan blive hurtigere og bedre," siger borgmesteren og uddyber mere generelt:

"Vi er til for borgerne, og vi skal arbejde for at gøre Gentofte et endnu bedre sted at bo, arbejde og leve. De her børn er nogle, der virkelig har det dårligt. Det er meget nemt at forstå, at det er meget smerteligt, og derfor skal vi også gøre noget for at forbedre det. Jeg mødtes selv med nogle forældre i fredags til Gentofte Mødes og hørte deres historier. Det er jo meget hjerteskærende. Jeg tror på, at en dialog vil give bedre resultater, og måske kan vi lave en verdens bedste Gentofte-model," siger Michael Fenger.