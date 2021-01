Borgmester Hans Toft kommer til at savne samværet hver dag med Gentofte-borgerne i alle aldersgrupper. Arkivfoto: Kathrine Albrechtsen

Borgmester glæder sig til herredømme over egen kalender

Hans Toft svarer her på Villabyernes spørgsmål i forbindelse med sin beslutning om at træde tilbage som borgmester

Villabyerne - 12. januar 2021 kl. 15:28 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Borgmester Hans Toft, hvornår traf du den her beslutning?

"Jeg kan ikke tidsfæste beslutningen, men har haft fokus på alder og den lange borgmesterperiode med henblik på afklaring og beslutning i begyndelsen af dette år."

Hvor længe har du overvejet den?

"Jeg har løbende vurderet, hvornår det er en rigtig beslutning enten at fortsætte eller afslutte borgmesterkarrieren."

Hvad har dine overvejelser om tidspunktet gået på?

"Ansvarsfølelse over for at have "leveret" til borgernes berettigede forventninger og min egen subjektive mening om, hvornår det var passende at slutte borgmestergerningen."

Hvordan er dagen i dag (mandag, red.) gået? Hvilke tanker/følelser har fyldt mest i dig?

"Mange spændende samtaler og interviews med mange forskellige medier - i afslappet form - og selvfølgelig i et nostalgisk tilbageblik, som efterlader mange gode minder og reflektioner på store og små beslutninger igennem 28 år."

Hvad kommer du til at savne mest ved jobbet?

"Samværet hver dag med Gentofte-borgerne i alle aldersgrupper, og mit særdeles positive arbejdsfællesskab med min konservative gruppe, øvrige politiske partier og ikke mindst alle de dygtige medarbejdere i hele kommunen fra kommunaldirektør til yngste elev - og naturligvis det meget tillidsfulde og positive samarbejde med mine allernærmeste medarbejdere i dagligdagen."

Hvad glæder du dig mest til at få mere tid til?

"At have mere 'herredømme' over egen kalender."

Hvad er dit bedste råd til din efterfølger?

"Sæt dine mål for, hvordan du mener kommunen skal udvikles; vær tro mod grundlæggende Gentofte-kvaliteter, vis fortsat respekt af hvert enkelt partis synspunkter og giv rum for den positive meningsudvikling og indflydelse i dette samarbejde, og fortsæt udviklingen af det brede samarbejde og dialog med borgerne og i kommunalbestyrelsen - og brug de dygtige medarbejdere og talrige kompetencer, der findes overalt i kommunens administration. Og frem for alt: Vær dig selv."

Hvad vil du gerne huskes for som borgmester?

"At jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at opfylde de berettigede forventninger hos de mange vælgere, som gennem deres stemme viste os tillid."

