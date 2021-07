Michael Fenger (K) undsagde i weekenden sin konservative partifælles forslag om at gøre Bellevue Strand mindre attraktiv for gæster udefra. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Strand-restriktioner får ingen konservativ opbakning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Strand-restriktioner får ingen konservativ opbakning

Andreas Weidinger (K) står alene med sine forslag, der skulle gøre det mindre attraktivt for gæster fra andre kommuner at besøge Bellevue. Det gør borgmester Michael Fenger (K) det nu klart

Villabyerne - 22. juli 2021 kl. 05:00 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

"Vores strande er i højsæsonen ikke længere et trygt eller rart sted at være. Det er ikke rimeligt, at Gentoftes borgere ikke kan bruge deres egne strande," udtalte den konservative lokalpolitiker Andreas Weidinger (K) i Villabyerne 14. juli.

Den konservative politiker mente, at der blev drevet rovdrift på Gentoftes områder og faciliteter i form af ulovlig parkering, vandpiber, høj musik, skrald og cigaretskodder. Og det var ikke Gentoftes egne borgere, der ikke kunne opføre sig ordentligt, men gæster fra andre kommuner, understregede Andreas Weidinger. Det ville han bl.a. sætte en stopper for gennem dyre parkeringsafgifter og røgfri strand.

Ingen støtte fra baglandet Hverken de radikale, socialdemokratiet og Enhedslisten kunne genkende det billede han skabte af Bellevue Strand eller støttede op om forslagene. Og over weekenden tog hans eget konservative bagland også afstand fra forslagene.

Borgmester Michael Fenger (K) skrev på sin Facebook-profil:

"Efter de seneste dages mediedebat om Gentoftes strande, vil jeg gerne beskrive den Konservative gruppes holdning: Alle skal opføre sig ordentligt på strandene. Alle har ret til at komme på Gentoftes strande, som vores borgere har ret til at komme på andre kommuners strande. Vi mener, at der ikke skal være røgfrie strande i Gentofte. Vi mener, at der ikke skal være yderligere parkeringsrestriktioner og vagter ved strandene."

Forkert billede af Gentofte Mandag morgen talte Villabyerne med borgmesteren om Bellevue Strand.

"Stranden har altid været velbesøgt. Sådan har det været lige siden, at jeg var dreng. Dengang var der ikke så mange strande i Storkøbenhavn, så der var den endnu mere befolket end i dag. Generelt synes jeg, at det fungerer fint på strandene. Når der kommer mange mennesker, kan der være udfordringer omkring parkering, affald og cigaretskodder. Her kan man overveje forskellige tiltag, og den diskussion skal vi føre videre. Men grundlæggende så er udgangspunktet udmærket. Men selvfølgelig når der er mange mennesker, og vejret er godt, er det en særlig situation omkring Bellevue Strand," siger Michael Fenger, som understreger, at der i højsæsonen allerede er prioriteret parkeringsvagter til at holde øje med ulovlig parkering omkring strandene i Gentofte.

Borgmesteren er ærgerlig over, hvordan Villabyernes artikel er blevet grebet af medierne.

"Gentoftes borgere bliver beskrevet som selvtilstrækkelige og kaldt Fort Gentofte. Det er et helt forkert billede af Gentofte Kommune, og det, synes jeg, er uretfærdigt og forkert. Vi er en kommune, som er fyldt med rummelige og engagerede mennesker," siger Michael Fenger.

Hvordan har du det med, at Andreas Weidinger har lanceret de forslag uden at have sit bagland med?

"Det er uheldigt, hvis borgerne i Gentofte bliver usikre på vores politik. Men linjen hos de konservative er klar, og den bakker alle de konservative i kommunalbestyrelsen og de nye kandidater op om. Andreas politiske udmeldinger om parkeringsrestriktioner og røgfri strande er der ikke opbakning til i den konservative gruppe. Alle er enige om, at vi skal opføre os ordentligt på strandene, og at alle er velkomne i Gentofte Kommune," siger han.

relaterede artikler