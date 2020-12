Send til din ven. X Artiklen: Borgmester Hans Toft: Vi er kommet et skridt nærmere et vægterkorps i Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester Hans Toft: Vi er kommet et skridt nærmere et vægterkorps i Gentofte

Villabyerne - 23. december 2020 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Borgmester Hans Toft (K), hvordan vil politiforliget gavne Gentoftes borgere?

"Det er meget positivt, at det er en del af politiforliget, at vi som kommune kan blive en del af en forsøgsordning, hvor vi med vores 'Gentofte fri for tyveri' vil bringe de initiativer ind, som der efter vor mening stadig vil være behov for ved siden af politiets arbejde. Vi har siden sommeren 2019 presset på for at få skabt den lovgivningsmæssige hjemmel til at kunne etablere et 'Vægterkorps Gentofte' , og med det nye politiforlig er vi kommet et stort skridt nærmere dette - også i muligheden for at anvende ny teknologi i form af måske droner. Vores private hjem skal være en tryg og sikker base. Alle, der har oplevet indbrud i sin bolig, ved hvor ubehageligt og krænkende, det føles. Det gælder også for vores butikker."

Vil Gentofte Kommune gøre brug af ordningen til at få det ønskede vagtværn?

"Vi vil bestemt gøre brug af forsøgsordningen. Som det fremgår af aftalen, skal der nu igangsættes et arbejde med at konkretisere forsøgsmodellen, og vi vil naturligvis arbejde for, at den kan rumme et Vægterkorps Gentofte, der som det helt afgørende kan rykke meget hurtigt ud ved indbrud og være synligt til stede ved gerningsstedet, mens tyven "arbejder" - så vi stresser og forstyrrer indbrudstyven, når han er i gang. Målet er gennem synlig tilstedeværelse at stoppe tyven og øge sandsynligheden for at fange de kriminelle."

Bliver Gentoftes Kommunes ambitioner om et vægterkrops imødekommet med den forsøgsordning, som regeringen lægger op til?

"Det fremgår af forligsteksten, at det kommunale forsøgsprojekt skal godkendes. Så vi afventer nu, at regeringen hurtigt konkretiserer forsøgsmodellen, så vi kan indgive vort forslag inden for de rammer, som udstikkes af aftaleparterne. Vi har en klar forventning om, at vægterkorpset vil kunne etableres som en del af forsøgsordningen."

Hvad er status på jeres egen ansøgning, som snart har ligget halvandet år hos transportministeren og justitsministeren?

"Vi har endnu ikke fået svar på vores ansøgning og havde naturligvis gerne set, at det var gået hurtigere. Når det er sagt, så er det meget positivt, at der nu er skabt en bred enighed på tværs af stort set alle partierne i Folketinget om, at kommunerne kan supplere politiets arbejde i forhold til blandt andet indbrud."