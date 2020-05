Hans Toft skyder med skarpt efter social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), der har kaldt Gentofte Kommunes udregninger om udligning for "misvisende talgymnastik."

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester Hans Toft: Skattehop til udligning straffes med millionafgift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester Hans Toft: Skattehop til udligning straffes med millionafgift

Indenrigsminister Astrid Krag kalder Hans Tofts udligningstal fra Gentofte Rådhus ”misvisende talgymnastik”. Nu svarer borgmesteren igen med angreb på udsigten til "absurde" strafafgifter på et for ham at se uundgåeligt skattehop

Villabyerne - 14. maj 2020 kl. 16:37 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

”Vi har tal for tal vist og dokumenteret, hvorfor og hvordan Gentofte Kommune efter udligningsreformen må udskrive en skattestigning på omkring 2,8%, hvis servicen over for vore borgere samt anlægsaktiviteter og økonomiske fundament i øvrigt skal fortsætte som nu,” siger Gentoftes borgmester, Hans Toft (K). ”Hertil kommer så det helt absurde og groteske: Gentoftes borgere skal over en fireårig periode betale et meget stort trecifret beløb i strafafgift til staten for, at vi må opkræve den yderligere udligning på 476 millioner." Ifølge borgmesteren er Social- og Indenrigsministeriets svar på Villabyernes spørgsmål om tallene for udligning fra Gentofte Kommune fra næste år, udtryk for politisk spin snarere end afklaring fra dygtige embedsmænd. ”Og usympatisk forsøger hun fortsat at få mig og Gentofte-borgerne til at fremstå som asociale, fordi hun ikke synes, at næsten ca. 57% af samtlige Gentofte Kommunes personskatter – svarende til 10 mio. kr. om dagen – er udligning nok,” lyder det fra en fortørnet borgmester, der mener samtlige forligspartier har andel i miseren: ”Nu har Venstre og Socialdemokratiet – og med SF’s og Radikales tilslutning – så sendt os en årlig regning på merudligning på 476 millioner kroner, og i tillæg hertil sender disse partier en regning på et stort trecifret millionbeløb som strafafgift til statskassen, fordi vi vil opkræve den nødvendige skat for at betale til udligningsregningen.”

En del af udligningsaftalen Uenigheden mellem Gentofte Kommune og Social- og Indenrigsministeriet går forenklet set ud på, at en del tilskud, som Gentofte Kommune ikke længere er berettiget til ikke tages med i ministeriets udligningstabel over konsekvenser for kommunerne. Særligt effekten af en ændring af et tilskud for udlændinge justeret efter deres uddannelsesniveau skaber splid: ”Baggrunden for den toårige kompensation var, at de udligningsmæssige konsekvenser af udlændinges uddannelsesbaggrund skulle være en del af forhandlingerne om en ny udligningsreform efter folketingsvalget,” skriver Hans Toft til Villabyerne: ”Ministerens svar er derfor ikke korrekt. Og dette understøttes af, at der som det allersidste afsnit i partiernes udligningsaftale fremgår, at kompensationsordningen ikke videreføres. Dette dokumenterer også, at spørgsmålet har været drøftet, og at der aktivt er taget stilling til, at Gentofte Kommune skal miste de 153 millioner kroner.”

Strafafgifter Samtidig gør udsigten til overudligning samt skattemæssige sanktioner over for Gentofte Kommune, hvis de manglende tilskud skal dækkes ind med en skattestigning, borgmesteren vred: ”Hvis servicen over for vore borgere samt anlægsaktiviteter og økonomiske fundament i øvrigt skal fortsætte som nu, så skal Gentoftes borgere over en fireårig periode betale yderligere et meget stort trecifret beløb i strafafgift til staten.” En konsekvens ministeriet afviser har noget at gøre med udligningsreformen, idet man mener, at kommunen har været stillet i udsigt, at man efter overgangsordningen for udfasning af tilskuddet ikke længere ville være berettiget til dette beløb. I forhold til over-udligningen, der kan træde i kraft, hvis Gentofte Kommunes skatteprocent kommer over 23,25 procent – noget Social- og Indenrigsministeriet beskriver som et tab af en udligningsrabat for lav skat ned til procentsatsen 23,25 procent – skriver Hans Toft, at ministeriets svar skærper hans tro på, at kommunens cirkatal på 100 millioner i merudgift til borgerne vil holde stik. ”Ministeriet holder de nye beregningsmetoder skjult, så vi ikke kan beregne denne sandsynlige yderligere udligning, men ministeriet afviser altså med sit svar ikke, at beløbet kan være 100 millioner kroner,” konkluderer Hans Toft.

relaterede links

relaterede artikler

Borgere kan vente et skattehop på næsten 3 procent 13. maj 2020 kl. 13:45

Hans Toft: Nu stiger skatten 05. maj 2020 kl. 16:04