Gitte Haslebo er formand for Socialpolitisk Forum i Gentofte. Arkivfoto

Borgerrådgiver på budgettet: "Det er ikke dyrt i forhold til, hvad man kan få ud af det"

Socialpolitisk Forum i Gentofte har sendt et forslag til de aktuelle budgetforhanlinger om at ansætte en neutral og uafhængig borgerrådgiver.

Villabyerne - 04. september 2020 kl. 11:00 Af Kathrine Albrechtsen

19. august 2019 tikkede en mail ind hos samtlige 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. Afsenderen var Socialpolitisk Forum i Gentofte med et forslag til det budget, som lokalpolitikerne i disse uger sidder og drøfter.

Der var i virkeligheden tale om tre forslag: At nedsætte et udsatteråd, formulere en udsattepolitik og ansætte en borgerrådgiver. Udgiften for at ansætte en borgerrådgiver lød på 1,250.000 kr om året - fem mio. kr. over fire år.

"Det er ikke dyrt i forhold til, hvad man kan få ud af det," siger formand for Socialpolitisk Forum, Gitte Haslebo, som har store forventninger til, at det bliver inddraget i budgettet.

Neutral og uafhængig Hvad er en borgerrådgiver, er der muligvis mange, som vil spørge.

I det her tilfælde er der tale om en jurist, ansat af kommunalbestyrelsen og ikke af forvaltningen, der skal agere som en neutral og uafhængig myndighed i kommunen, som borgerne kan henvende sig til i alle sager.

"Det er et vigtigt punkt, at borgerrådgiveren ikke er underlagt en leder i forvaltningen, da nøgleordet er at styrke borgernes retssikkerhed og sikre at borgerne føler sig ordentligt behandlet af kommunen," siger Gitte Haslebo.

Mediator i konflikter En borgerrådgiver kan hjælpe med alt fra at forstå et brev fra kommunen til begrundelsen på et afslag. Men også lavpraktisk hjælp, når borgerne er i tvivl om, hvem de skal henvende sig til med en sag. Og så kan borgerrådgiveren bistå som mediator i den mere komplekse ende, når sagsbehandler og borger er kommet i konflikt med hinanden.

"Der vil både være store fordele og flere tilfredse borgere med en borgerrådgiver. Hjælpen til borgerne er sådan set også en hjælp til kommunen. Hvis man skal have en god sagsbehandling, skal man sætte sig i borgerens sted. En borgerrådgiver skal være garant for, at kommunen ikke kun ser sig selv med egne briller, men ser sig selv ud fra den virkelighed, som borgerne oplever," siger Gitte Haslebo og påpeger, at antallet af klagesager over kommunen højst sandsynligt vil falde med en borgerrådgiver.

"Problemet i mange kommuner er, at borgere ikke føler sig ordentligt behandlet og ikke er enig i afgørelsen og derfor klager til Ankestyrelsen. Hvilket vi også har set i Gentofte Kommune. I 2018 behandlede Ankestyrelsen 42 klagesager vedrørende handicappede børn i kommunen. I 64 procent af sagerne var der en forkert afgørelse eller grundlaget for afgørelsen var mangelfuld. Klagesager tager tid, belaster systemet og belaster sagsbehandlerens nervesystem," siger Gitte Haslebo og fortæller om Gladsaxe Kommunes borgerrådgiver, som fik tilsendt alle klagesager fra Ankestyrelsen og gik analytisk til værks for at se, hvor det haltede, om der var nogle mønstre og læringspotentialer.

Her kom borgerrådgiveren med forslag til, hvad kommunen internt kunne gøre i forhold til bedre sagsbehandling. For eksempel i form af efteruddannelse af medarbejdere eller ledere.

"Blandt andet var der flere borgere, som klagede over, at der ikke var skriftligt referat fra deres møder og af de aftaler, som blev indgået. Det skal der selvfølgelig være som et udgangspunkt for næste møde," siger Gitte Haslebo.

Under halvdelen Gladsaxe Kommune har i fire år kørt et forsøg med en borgerrådgiver, som nu er blevet gjort permanent. Det er dog kun under halvdelen af landets kommuner, som har valgt at ansætte en borgerrådgiver.

"Vi synes, at Gentofte Kommune gerne må være lidt i front, vi behøver i hvert fald ikke at danne bagtrop," siger Gitte Haslebo.

Indtil videre har Socialpolitisk Forum i Gentofte kun hørt fra viceborgmester Søren Heisel (S), som med en imødekommende mail har takket og sagt, at de kigger på forslaget, fortæller Gitte Haslebo.

"Vores forslag ligger også helt i tråd med anbefalinger fra det netop afsluttende opgaveudvalg 'Vi skaber sammen', som kommunen har nedsat. En af anbefalingerne var at have et tættere samarbejde med civilsamfundet, tage imod og videreføre forslag fra civilsamfundet, så vi kan skabe sammen. Det her forslag spiller fuldstændig ind i det," siger Gitte Haslebo og fortsætter med argumenterne:

"Og hvilket parti ønsker ikke at have et godt forhold til deres borgere? Så vi er optimistiske og håber, at der vil være flere partier, som synes, at tiden er moden til at ansætte en borgerrådgiver."