Borgermøde: Udligning til debat i Byens Hus

De bredeste skuldre

"Vi mener, at Danmark er for lille til store forskelle. Dem, der har det bedre, beder vi nu om at betale lidt mere til dem, der har det svært. Jeg ser frem til at tage debatten og fremlægge vores udspil for borgerne i Gentofte Kommune den 17. februar," siger Jeppe Bruus i en pressemeddelelse, hvor borgmester Hans Toft (K) også udtaler sig: