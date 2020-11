Borgerforslag om mindre motorvejsstøj

Den 26. oktober blev der stillet et borgerforslag, der pålægger transportministeren at afsætte markant flere midler til bekæmpelse af støj fra motorveje i bynære områder, så færre boliger end i dag belastes af støj på 58 dB og derover.

Forslaget løber frem til den 24. april 2021. Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget. Indtil nu har forslaget fået 1.883 støtter.

Se forslaget på borgerforslag.dk.